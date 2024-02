Michelle Renauld habla de su bebé

Michelle Renaud y Matías Novoa viven una de las mejores etapas de su vida, pues, tras contraer matrimonio en diciembre pasado, ahora se encuentran esperando su primer hijo juntos.

Desde que anunciaron su boda, la pareja se enfrentó a las especulaciones de un posible embarazo, y aunque ambos ya conocían la existencia de su bebé, decidieron mantener la noticia en secreto hasta que la actriz superara el primer trimestre de gestación.

Renauld fue sumamente criticada por no querer compartir, de primera instancia, la noticia con sus seguidores; sin embargo, en su reciente participación en el podcast Me late ser humano, conducido por Irán Castillo y Pep Ramos, reveló sus motivos, y es que meses atrás sufrió un aborto espontáneo.

La actriz explicó que cuando conoció a Matías supo, casi de inmediato, que ya sabía que sería su compañero de vida y el padre de sus hijos y no pasó mucho tiempo para que esto se volviera realidad. La pareja se conoció en agosto del 2021, cuando grabaron juntos la cinta Doblemente embarazada. Ahí comenzó su historia de amor, primero se trataron como amigos y el amor fue surgiendo poquito a poco.

“Se me acercó, yo no lo conocía. Nos habían presentado una vez en la lectura, y de pronto se me acerca. Ustedes que lo conocen (saben que) es altísimo, guapísimo. Se acercó y fue tanta la conexión con Matías en ese momento. A partir de ahí, pues lo conocimos como un amigo primero, y de pronto iba a mi casa y empezamos a salir”, recordó.

Una vez que formalizaron su noviazgo, ambos se dieron cuenta de que querían ser papás lo más pronto posible; así que se fueron a vivir juntos y comenzaron a escribirle a la cigüeña. No pasó mucho tiempo para que sus peticiones fueran escuchadas, lamentablemente el embarazo no logró llegar a término. “Yo supe que estaba embarazada y cuando le contamos a los niños su reacción fue tan increíble. Desafortunadamente lo perdimos”, explicó.

Pero esta dolorosa pérdida vino a confirmarle que se encontraba en el lugar y con la persona correcta, pues no pasó sola por el trago amargo, estuvo siempre respaldada por Novoa: “En ese momento dije ‘órale, este bebé vino a enseñarme que sí es lo que quiero, que sí es lo correcto y que sí es por ahí’. Estábamos en la cama de hospital, los dos acostados, y yo decía ‘gracias porque esto lo estoy viviendo con él’”.

Milo, nombre que llevará el primer hijo de la pareja, vino no solo a fortalecer su amor, también a completar la familia que ya habían iniciado con Axel y Marcelo, fruto de relaciones anteriores.