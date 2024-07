Michelle Rodríguez denunció, a través de sus redes sociales, la discriminación que una de las personas más cercanas a ella sufrió este fin de semana en un exclusivo club de la Ciudad de México.

Visiblemente molesta, la actriz de series como 40 y 20, mediante un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, explicó que los hechos ocurrieron este domingo, cuando una de sus amigas acudió al lugar, pero le negaron el acceso sin darle ningún tipo de explicación.

Rodríguez fue tajante al asegurar que negarle la entrada a cualquier persona es un acto sumamente violento, por lo que pidió ayuda a las autoridades encargadas de este tipo casos para que intervengan; además de dejar en claro que ella nunca pondrá un pie este establecimiento. “Si hay alguien que se encarga de tomar acciones para que esto no pase, pues que las tome. La discriminación no está chida y si no lo decimos, va a seguir pasando”, agregó.

La también comediante, además, mandó un mensaje para todas aquellas personas que desgraciadamente han sido discriminadas, pues sabe perfectamente cómo es que se siente, ya que, confesó, ella también ha sido víctima de este tipo de situaciones: “Son cositas que se te quedan adentro y luego la gente dice que somos exagerados. Lo lamento, no tiene que ver con ustedes, tiene más que ver con quien lo está diciendo. Ya me ha pasado, se siente de la chingada. Si les ha pasado, lo lamento, los abrazo mucho”.

Cabe destacar que Michelle no es la única famosa que se ha quejado por este tipo de actos, anteriormente Maluma y Simón, del grupo Morat, también se quejaron de haber sufrido algo similar.