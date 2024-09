Michelle Rodríguez, quien es una mujer que ha alzado la voz contra la gordofobia, decidió bajar de peso por su salud y porque todos los días se reconstruye a sí misma, como lo hacen los seres humanos. El cambio ha sido notorio y ante las especulaciones de sus seguidores, esto dijo al respecto en entrevista.

“Me siento bien, tan contenta como siempre y un poco más aguerrida, porque este tipo de cambios y de decisiones personales, que solo le atañen a uno, parece que le preocupan mucho a los demás, desde diferentes lugares y no es cierto. En realidad, he descubierto que mucho tiene que ver con la violencia de género y estética, eso me hace ser más aguerrida y contundente en cuanto a mis decisiones. Todos cambiamos porque todos vamos cambiando todos los días”, declaró.

“¿Por qué lo decidí? Por una serie de cosas que nos van construyendo todos los días y yo sigo en eterna construcción. Invito a la gente a que se construya todos los días, se agarre de sí mismo y sean sus mejores versiones, para que cuando el exterior les diga y los cuestione y los violente, tengan su propia compañía y digan ‘esta soy, mañana quién sabe y ayer también era ésta’. Hoy aprendo un poco más y estoy feliz con eso”, expresó la actriz de Mirreyes contra Godínez.

¿Cómo derrotar los estereotipos tan marcados en las diferentes plataformas en las que trabaja, como la televisión?

Desde siempre mi voz ha dicho que nosotros estamos al servicio de la ficción y que a todos nos puede pasar lo que sea, como puedo ser la mejor amiga de la protagonista, como puedo ser la bonita rescatada de una torre o la secuestradora. Creo que la gente que toma el riesgo de poner un personaje no solo en la piel física de alguien, sino en la estructura que tiene dentro de su profesionalismo, es valiosísima.

Podemos hacer un montón de cosas, todos, siempre y cuando nos preparemos y que dependa de lo que podemos hacer y no de cómo nos vemos. Eso me parece muy importante. Creo que los estereotipos no solo dependen de la industria, sino de quien la consume. Son mensajes que tenemos que cambiar.

Conductora

Michelle condujo antes una premiación que reconoce el talento de su gremio, los Metropolitanos de Teatro. Ahora lo hará para la entrega 66 de los Premios Ariel, que se realizarán en el teatro Degollado, en Guadalajara.

Para la actriz, quien fue nominada a mejor coactuación femenina en el Ariel de 2021, por su trabajo en la película Te llevo conmigo, la responsabilidad es alta, pero gozosa, para celebrar y visibilizar el compromiso del gremio en el cine mexicano.

“Estoy muy emocionada, contenta y honrada de ser parte de esta ceremonia. Desde ahí parte que siempre es una responsabilidad, porque es estar enfrente de las cámaras y de un público. Tenemos una voz y la oportunidad de ocuparla, frente a todos estos medios. Esa responsabilidad la ando cargando todos los días, dichosa, y hacerlo enfrente del gremio y mostrarlo al mundo, porque la ceremonia será mostrada a otros países para que vean todo lo que México está haciendo en cine”, externo.

“Con todo el respeto del mundo estaré cotorreando con la gente de la industria, mis amigos que me van a acompañar también a presentar los premios y honrando al cine mexicano, porque vamos a celebrarlo”, destacó Rodríguez.

Las nominaciones suman 186, en 24 categorías. De estas, 43 películas mexicanas tuvieron una o varias candidaturas. Además, el Ariel de Oro se otorgará a tres mujeres: la directora Brigitte Broch, la actriz y cantante Angélica María y la cineasta Busi Cortés.

“México se está poniendo en alto y lo estamos haciendo bien; es referente para otros países. Estamos jugando a ser ciudadanos del mundo, en donde la oferta audiovisual no es solo para nuestro país, sino para quién la quiera ver, para el espectador cinéfilo y el de paso. En México se hace cine de todo tipo, de denuncia, documental, de ficción, romántico, de terror. Somos referentes en muchos géneros y me encanta que el mundo lo sepa”, añadió.