Michelle Rodríguez se va de 40 y 20

Las nuevas temporadas de 40 y 20 significarán la ausencia definitiva de Michelle Rodríguez, quien decidió dejar el proyecto, pero también el retorno de un personaje que había aparecido en algunos episodios, en la piel de Yare Santana.

La nueva integrante del reparto es una joven que en el último año estuvo en el ojo del público gracias a las series Y llegaron de noche, en donde interpreta a la icónica actriz mexicana Lupita Tovar, y Ahora que no estás, siendo un interés amoroso del personaje de Erik Hayser.

Las temporadas 13 y 14, ahora en posproducción, estrenarán este semestre inicialmente en Vix para luego brincar a televisión abierta.

Una por otra

“Para estas temporadas Toña (Rodríguez) decidió ya no estar y entonces Yare, que tiene una vis cómica interesante, ocupa el lugar que deja el otro personaje. Digamos que será el de esta chica que les ayuda a los protagonistas en la casa”, dice Gustavo Loza, creador y director de la serie. “Es un personaje que ya había estado antes, hizo antes con nosotros cuatro capítulos, y entonces no es sacado de la manga o mucho menos, sino que se justifica perfecto porque ya existe en el universo de ’40 y 20’. Ahora, ante la ausencia de Toña, pues la invitan a trabajar con ellos”, detalla.

40 y 20 es una sitcom (comedia de situación) que se estrenó en 2016, centrándose en la vida de un hombre divorciado y atraído por las chicas jóvenes, con un hijo que tiene debilidad por las mujeres mayores. En el elenco inició Jorge “El Burro” Van Rankin, acompañado de Armando Hernández, Mauricio Garza, Mónica Huarte y Michelle Rodríguez. Ahora se suman, además de Yare, otro como Luis Fernando Peña (Amar te duele) y Roberto Palazuelos, junto con la permanencia de Begoña Narváez.

“Lo que pasa con de pronto con este formato, es que es maravilloso, a mí me encanta y si conectas (con el público), ahí te encargo que son los próximos diez años de tu vida. Y esto se ha convertido en una franquicia. Llevarla al cine pues, es una posibilidad”, destaca Loza.

Con miras al cine

Actualmente Loza se encuentra empujando para que Renacer, su más reciente filme, llegue a cines. La historia, que también protagoniza al lado de sus hijos Ximena y Bruno, versa sobre un joven que es acusado de agresión sexual por una chica y, junto con su familia, debe huir del país. “Los distribuidores se quejan de que cada vez está en México peor la taquilla y no se llega a los números establecidos (para cintas nacionales). Y claro, si de pronto haces una película que cueste 60 o 70 millones de pesos, pues no vas a llegar. Esta es muy pequeña, pero no lo parece (se rodó en Italia), fue regresar a los equipos pequeños y buenas historias, distintas, ahora hay que moverla a ver quién la quiere”, apunta.

Ahora bajo el brazo también trae una comedia titulada Aquí no pasó nada, que rodaría este año.