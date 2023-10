Michelle Rodríguez ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales, durante las últimas semanas, la comediante ha aparecido visiblemente más delgada, lo que ha llamado la atención de los cibernautas, quienes han cuestionado el procedimiento al que la también actriz se ha sometido.

En varias ocasiones, Rodríguez, un rostro conocido de la televisión mexicana y el stand up, ha hablado sobre lo difícil que ha sido enfrentar en la industria del entretenimiento y fuera de ella el bullying por su sobrepeso. Con una sonrisa y buena actitud, ha hablado sobre la importancia de la aceptación y el amor propio, también ha contestado críticas, como cuando apareció en la portada de una famosa revista de circulación nacional y recibió ataques y críticas.

“Yo soy una mujer gorda que muchos años se sintió menos valiosa, invalidada, excluida, no deseada, no vista o no escuchada por ser gorda”, expresó hace poco en entrevista con la “youtuber” Jessica Fernández, donde además confesó que ella no tenía problema con su cuerpo, los problemas se presentaban cuando escuchaba todo lo externo, por ejemplo, recordó cuando le han dicho que “tiene una cara bonita, pero que debería bajar de peso”.

En la alfombra azul por el décimo aniversario del Teatro Telcel, Michelle Rodríguez fue cuestionada sobre lo que está haciendo para bajar de peso, a lo que la protagonista de “Contra las cuerdas” respondió que desde siempre, lo que ha promovido es la autoaceptación real.

“Estoy muy contenta, estoy trabajando desde otro lugar conmigo misma, invitando a la gente a que se abracen, a que se conozcan, a que nos queramos como somos, el amar quiénes somos no tiene que ver con si cambiamos a no, amar quiénes somos es aceptar quiénes somos, nuestra luz, nuestra sombra; eso es lo que más invito a la gente”, afirmó.

Rodríguez admitió que está en un proceso que en efecto la está ayudando a bajar de peso; sin embargo, confesó que aún no se siente lista para hablar de ello, pero aseguró que lo hará más adelante. “Estoy viviendo un proceso que apenas estoy trabajando, entonces, cuando esté lista y acomodada, seguramente ya les contaré de todo”, afirmó.