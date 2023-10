Mayte Michelle Rodríguez (San Antonio, Texas; 12 de julio de 1978) es una actriz estadounidense. Hija de Rafael Rodríguez, puertorriqueño que sirvió en el Ejército estadounidense, y Carmen Pared, nativa de la República Dominicana. Tras el divorcio de sus padres en 1987, se mudó con su madre a la República Dominicana y vivió allá hasta que tuvo once años. Después, se mudó a Puerto Rico, viviendo allá hasta que tuvo diecisiete años. Más tarde se estableció en Nueva Jersey.

Fue educada como testigo de Jehová por su abuela materna, y tiene un total de diez hermanos y medio hermanos.

Carrera

Era aspirante a actriz cuando se topó con un anuncio que informaba acerca de un casting para poder actuar en la película independiente y de bajo presupuesto Girlfight. Michelle fue elegida entre las otras 350 chicas que aspiraban al papel, y encarnó a Diana Guzmán, una adolescente con muchos problemas que decide canalizar su agresividad entrenando para convertirse en boxeadora. Esa fue su primera audición. Su trabajo fue reconocido tanto por la crítica profesional como por el público.

Posteriormente, ha tenido papeles notables en otras películas taquilleras como The Fast and the Furious, Avatar, Resident Evil, Blue Crush y S.W.A.T.

En 2004, Rodríguez prestó su voz para el videojuego Halo 2, interpretando una infante de marina. También interpretó la voz en inglés de Liz Ricarro en la serie animada IGPX de Cartoon Network. Desde 2005 a 2006, interpretó a la policía Ana Lucía Cortez en la serie de televisión Lost. En 2008 actuó en la película Battle in Seattle junto a Charlize Theron. En 2009 volvió a actuar en la cuarta entrega de la película de carreras callejeras Fast & Furious.

En ese mismo año interpretó a la piloto Trudy Chacón en la película Avatar. Luego, terminó la filmación de Trópico de sangre, una película independiente sobre el secuestro y posterior asesinato de las hermanas Mirabal.

Vida personal

A principios de 2000, Rodríguez rompió su compromiso con su novio musulmán, alegando que no soportaba las normas que su novio le exigía debido a su religión. Alrededor de 2001, según los informes, tuvo un noviazgo con el actor Vin Diesel, su compañero en la película The Fast and the Furious.

El 12 de agosto de 2010, se confirmó que Michelle iba a ser una activista de Sea Shepherd durante la temporada de caza de ballenas 2010-2011, denominada Operation No Compromise. En mayo de 2014, se describió a sí misma como bisexual durante una entrevista, agregando: “¿Qué tiene de malo ser bi? Quiero decir, recibimos críticas donde sea que vamos”.

En 2014 salió seis meses con la supermodelo y actriz Cara Delevingne. Cuando la preguntaron por la relación ella contestó: “Va muy bien. Ella es genial. Cuando empezamos a salir, pensé que era increíble y que nos lo pasamos muy bien juntas. Aunque ella es dura. No querrías meterte con ella en una pelea”.