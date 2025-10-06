Michelle Salas aparece con muletas

La salud de Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, ha encendido las alarmas entre sus seguidores. La modelo publicó una serie de mensajes en sus redes sociales donde confesó que atraviesa por un problema médico.

En sus historias de Instagram, Michelle Salas compartió que desde hace casi un año vive con una lesión en el menisco, lo que le ha provocado fuertes molestias y la ha obligado a usar muletas debido al intenso dolor. “Han sido días un poco duros para mí. Llevo ya casi un año con una lesión en el menisco. Ha sido un on and off, meses bien, meses mal. Básicamente es un tear (desgarre), y cuando la rodilla se bloquea duele muchísimo al grado de no poder ni apoyar, pero luego se desbloquea y se va el dolor por completo”, explicó.

Michelle Salas relató que en un principio los médicos le aseguraron que no necesitaba cirugía, pero con el paso del tiempo el dolor persistió y la incomodidad aumentó, por lo que decidió someterse a nuevos estudios.

La modelo detalló que recientemente se realizó una segunda resonancia magnética y será en los próximos días cuando los especialistas determinen si debe someterse nuevamente a una intervención quirúrgica. Sus declaraciones preocuparon a sus seguidores, quienes de inmediato le enviaron mensajes de apoyo y buenos deseos para su pronta recuperación.

Más allá del aspecto físico, Michelle Salas también confesó que la situación ha afectado su estado emocional, pues le cuesta permanecer inactiva y depender de ayuda para moverse. “No les voy a mentir, psicológicamente es duro para mí. Sobre todo siendo alguien a quien le cuesta mucho estar quieta”, escribió la influencer, dejando ver el lado más vulnerable de su proceso.