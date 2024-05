Michelle se burla de su delgadez

“Es bien difícil ser flaca, porque ahora todo el mundo me felicita... Todo el mundo te quiere ligar, toda la ropa te queda, ¿ahora de qué me voy a quejar?”, dice Michelle Rodríguez en su más reciente rutina de stand up, en la que aborda su vida después de haber bajado de peso.

La comediante, quien en redes sociales llegó a recibir tanto felicitaciones como críticas a raíz del cambio en su físico, tomó su propia experiencia para esta rutina cómica titulada “Buena persona”, que llevará el 10 de mayo a El Cantoral como parte de la celebración del Día de las Madres. Aunque, destaca, no es sencillo hablar de su vida.

“Es complicado hacer stand up porque estás frente al público con tus discursos y tu manera de ver la vida, haciéndote responsable de lo que estás diciendo y eso me parece muy bello porque tengo la oportunidad de entretener y de decir cosas que siento y que he aprendido en la vida”, dice en entrevista.