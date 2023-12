Michelle Vieth pidió respeto a la prensa en el momento que, en un evento, le preguntaron sobre qué opinión le merecía que Héctor Soberón, su expareja, le hubiera pedido disculpas públicamente, tras el escándalo que tuvo lugar a principios de siglo, cuando se filtró un video íntimo donde ella aparece, pues para la actriz la forma en que los medios de comunicación abordaron el tema podría contribuir a la revictimización.

El comunicador Israel Ramírez, a través de su cuenta de Instagram, difundió la entrevista en la que diferentes medios de comunicación cuestionan a la acapulqueña, la cual se dio cita en las instalaciones de una plaza comercial para promocionar un producto de cuidado de la piel, y aunque en principio, la protagonista de Soñadoras se acercó a hablar con las y los reporteros con la cordialidad que la caracteriza, perdió la paciencia cuando las preguntas acerca de Héctor Soberón sobrevinieron.

La primera en preguntarle por el actor, quien fuera su pareja desde finales de los noventa y hasta principios de los 2000, fue la comunicadora Berenice Ortiz, preguntándole qué pensaba de las disculpas que Soberón hizo, interrogante que Vieth trató de evadir con amabilidad, asegurando que no sabía de qué le estaba hablando. “No sé ni de lo que me estás hablando corazón”, dijo con una sonrisa.

Sin embargo, la insistencia de otra integrante de la prensa la impacientó todavía más, generando que protagonizara una tensa discusión con la reportera, pues Michelle destacó que la forma en que la estaba cuestionando solo la revictimizaba, pues luego de que le aclaró que no quería hablar del tema, las preguntas persistieron.

“Te voy a decir una cosa, no me interesa porque el pasado, pasado y, al menos que tú hayas estado ahí, me puedes compartir (algo), pero ya en privado, porque finalmente ya hacer esto, hacer un show en un evento se me hace un poquito de mal gusto, corazón, acuérdate que hay un delito y hay una línea muy delgada entre difundir un delito y ser parte del delito también, como medio de comunicación”, expresó la actriz.

La reportera, por su parte, negó contribuir en el delito del que Vieth fue víctima, pero la famosa le pidió que fuera responsable, pues le sugirió que sus preguntas podrían contribuir a una clase de complicidad por revictimización.

“Acuérdate que puedes ser víctima de revictimizar. Ten mucho cuidado con tus preguntas y la forma en que las formulas, porque la ley, gracias a Dios, ya me protege, a mí y a todas las víctimas, por personas que luego se pasan de la raya, por llevar una nota ya no son profesionales; haz tu labor periodística mejor”, expresó.

Pero la discusión no se detuvo ahí, pues ambas mostraron obstinación bajo su respectiva postura, la reportera negando haber hecho la pregunta con dolo y la actriz sugiriendo que estaba revictimizándola.

“Una cosa es un delito y otra que ustedes, como prensa, sean irresponsables y revictimicen a alguien y luego lleven una nota (sobre) un delito a contexto público. Gracias a Dios, tengo un buen equipo de abogados que me han asesorado muy bien”, destacó.

De ese modo, más calmada, Michelle propuso a la prensa hablar de la iniciativa de ley con la que espera que se sancione a aquellas personas que difundan fotografías o videos de su expareja, con el fin de perjudicarla.