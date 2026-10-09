Michelson derrochó dinero por su sueño

La exparticipante de Acapulco Shore Ignacia Michelson habría gastado una fuerte suma de dinero para poder destacar en la competencia de belleza Miss Grand Internacional que se realiza en Tailandia; sin embargo, a pesar de la millonaria inversión, la chilena no figura entre las favoritas.

Nelson Beltrán, más conocido como “El Colombiano”, especialista sobre los concursos de belleza, tuvo una conversación en el podcast Bombastic, de la presentadora Cecilia Gutiérrez, y destapó el monto que la modelo destinó, ya que Michelson no tiene patrocinadores. En medio de la plática preguntó directamente a Gutiérrez: “¿Tú sabes que ella ha gastado 52 millones de pesos? (divisa de Chile equivalente a casi un millón de pesos mexicanos)”.

Todo incluido

La cifra sorprendió a la periodista y luego Beltrán empezó a desmenuzar el porqué de la cuantiosa suma. “Primero le pagó al maquillador y al peluquero para llevarlos a Tailandia. Le pagó al de redes sociales con todo incluido, además del sueldo y los gastos”, precisó.

También destacó la forma en que Ignacia se relacionó con otras personas de su equipo de trabajo. “¿Sabes qué tiene ella? Si alguien le hace las uñas, así le haga al canje o la publicación, ella le paga, porque encuentra que todos debemos ganar. En eso, impecable la mujer, muy honesta, muy transparente. Ella todo lo cuenta”, señaló.

Asimismo, el panelista aseguró que la modelo también destinó parte de su dinero a la compra de vestidos e incluso celulares de última generación para sortearlos en sus redes sociales, ya que una parte de la competencia era lograr el voto del público en línea. “Solamente ella se puede dar ese lujo, porque es un lujo, es un gustito. Nadie le dio plata a ella. Esto es un gusto personal por representar el país, por hacerlo bien, y eso es un mérito. El punto es que no es la favorita para ganar”, lamentó el especialista, quien también vio cómo se desmoronó el sueño de Ignacia rumbo a Miss Universo.