Hace tan solo unas horas, Los Fabulosos Cadillacs se convirtieron en tendencia por su regreso a los escenarios mexicanos. A través de sus redes sociales, la banda argentina anunció que se presentará en próximo 22 de noviembre en el Foro Sol, noticia que emocionó a todos sus seguidores.

Sin embargo, la alegría duro poco, pues recientemente uno de los miembros de la agrupación reveló que se alejará de la escena musical por serios problemas de salud. Mediante un video publicado en la cuenta oficial de X de Los Fabulosos, el Sr. Flavio, bajista del grupo, apareció usando un collarín y confesó que hará una pausa en su carrera debido a una lesión cervical. Es justo esta situación la que lo hará perderse de algunas de las presentaciones de la banda, como las programadas en Chile para este fin de semana.

Asimismo, explicó que no es algo que haya tomado a la ligera; incluso, platicó con sus compañeros y todos acordaron que esto era lo mejor para él y su salud. “Soy el Sr. Flavio y debido a un problema cervical que me surgió y me impide tocar, voy a estar fuera del escenario durante algún tiempo, pero lo estuve pensando mucho y lo estuve hablando con mis amigos musicales y no nos gustaría dejarlos sin los Cadillacs a todo nuestro público querido”, dijo.

Aseguró, además, que su ausencia no afectará con los compromisos que el grupo ya tenía pactados, pues será su hijo quien tomará su lugar. “Quién más que me reemplace que mi hijo, un fabuloso Cadillac desde hace muchos años. Me pone feliz que la banda continúe y que no pare. Yo estaré gozando el show como todos ustedes”, finalizó.

Aunque aseguró que la lesión que presenta no es grave, sí dejó claro que recuperarse puede tomarle algún tiempo, pero agradece el cariño y el apoyo de la gente. La última vez que los argentinos se presentaron en la capital mexicana, fue el pasado 10 de noviembre en el Palacio de los Deportes; pero su actuación más importante, hasta ahora, es la que ofrecieron en junio del 2023 en la plancha de Zócalo, donde cantaron junto a 300 mil almas sus más grandes éxitos.