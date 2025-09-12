Miembros de Oasis recorren México

¿Cuál es la historia, gloria de la mañana? El guitarrista Paul Arthurs tomó a pecho el estribillo de uno de los temas más potentes de Oasis y se adentró en lo profundo de la cultura mexicana.

En medio de la inmensa expectativa por las sendas presentaciones en la capital de Oasis, Paul Arthurs, Andy Bell y Christian Madden, músicos que acompañan a los hermanos Gallagher en sus ansiada gira de reencuentro, recorrieron el Estado de México para visitar Teotihuacán.

Aunque Liam y Noel Gallagher aún no aparecen públicamente. Paul Arthurs, Andy Bell y Christian Madden aprovecharon su llegada para explorar el Estado de México antes de los conciertos programados para el 12 y 13 de septiembre en el estadio GNP Seguros.

Arthurs —conocido como “Bonehead”—, guitarrista fundador de Oasis, compartió en su cuenta de Instagram un vistazo de su primer día en el país. La publicación comenzó con una imagen del tradicional letrero colorido de “México”, confirmando que el músico aterrizó días antes de los shows, algo que emocionó a los fanáticos que ya siguen de cerca cada movimiento de la banda.

Lo que más llamó la atención fue que “Bonehead” grabó un breve video desde la autopista México-Pachuca, donde mostró una combi circulando bajo la lluvia. La escena fue rápidamente identificada por usuarios de Instagram, quienes señalaron que el clip corresponde a un tramo cercano a Ecatepec.

Visitan Teotihuacán

El recorrido continuó hasta la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los sitios más emblemáticos de México. Desde ahí, el guitarrista compartió fotografías en las que se le ve en la cima de una de las pirámides, acompañado del bajista Andy Bell y el tecladista Christian Madden. Las imágenes se viralizaron en redes sociales, donde los fans reaccionaron con humor e incluso especularon sobre qué otros rincones del país podrían recorrer los músicos.

La visita de integrantes de Oasis a Teotihuacán se suma a la lista de artistas internacionales que han buscado inspiración en este lugar histórico. Figuras como David Bowie, Metallica, Foo Fighters y hasta BTS han estado en el sitio arqueológico para conectar con la cultura ancestral y capturar fotografías que inmortalizan su paso por México.