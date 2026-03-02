Miguel Ángel Silvestre elogia a Belinda

El actor Miguel Ángel Silvestre no ocultó su admiración por Belinda, con quien comparte créditos en la serie Carlota, y se deshizo en elogios tras una convivencia que la cantante organizó durante las grabaciones en España. “Beli nos sorprendió a todos con una fiesta llena de magia mexicana. Es una compañera maravillosa, divertida, generosa…”, expresó el famoso en sus redes sociales, donde recordó el momento en que la intérprete llevó mariachis, comida típica y música al set.

Silvestre, quien interpreta a Alfred van der Smissen, destacó el ambiente que se ha generado desde el inicio del proyecto. “¡Lo mejor de todo es que acabamos de empezar, todavía nos quedan meses por delante para seguir disfrutando de ella y de este rodaje!”, añadió.

El español también compartió fotos, muy sonriente junto a la cantante, ambos vestidos de negro y con sombreros charros. Beli le respondió con un emoji de corazón. Esto bastó para causar sensación en redes, donde los fans no tardaron a reaccionar. “Ojalá que se hagan novios”. “Fan de su relación”. “Les quedan meses... para enamorarse más”, fueron algunos de los comentarios.