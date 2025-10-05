Miguel Bosé cerrará gira en México

Culminar esta gira en México no es casualidad, sino un gesto profundamente simbólico. Después de conquistar escenarios y corazones en todo el mundo, Bosé eligió al público mexicano para que los próximos 15 y 16 de mayo del 2026, el Auditorio Nacional sea testigo del cierre de una etapa trascendental en su carrera.

Con una trayectoria inigualable y un repertorio que forma parte del ADN musical de varias generaciones, el artista ofrecerá un espectáculo cargado de fuerza, sensibilidad y grandes himnos como “Amante bandido”, “Te amaré”, “Si tú no vuelves”, “Morena mía”, entre muchos otros. Será una despedida de gira intensa y emotiva, pensada especialmente para su público más fiel.

Aunque sus primeros pasos artísticos fueron en la actuación, Miguel Bosé se consolidó como una de las figuras más influyentes de la música en español. Desde su debut en 1977 con el álbum Linda, su voz cautivadora y carisma, lo catapultaron al estrellato, convirtiéndolo en un icono indiscutible del pop en Iberoamérica y Europa . Su versatilidad lo ha llevado a explorar desde baladas románticas hasta sonidos experimentales, dejando una huella imborrable en la historia de la música e inspirando a múltiples generaciones.