Miguel Bosé reaparece sin voz

Visiblemente agotado y con dificultad para hablar, Miguel Bosé reapareció en un escenario de la Ciudad de México. Durante los últimos años, el cantante ha enfrentado problemas de voz derivados de una sinusitis crónica, además de diversas situaciones personales.

El cantautor español acudió al teatro de los Insurgentes como padrino de la develación de la placa por las 100 representaciones del musical El fantasma de la ópera. Durante su intervención, Bosé habló de manera pausada y arrastrando algunas palabras, reflejando el esfuerzo que le implicó dirigirse al público.

El intérprete recordó la primera vez que vio la obra y destacó la importancia de esta puesta en escena a lo largo del tiempo. “Yo vi esta obra hace años, si no mal recuerdo. Este año, en octubre, se cumplirán 40 años de su estreno”, señaló.

Conmovido y al borde del llanto, Bosé agradeció al productor Claudio Carrera y compartió el vínculo personal que lo une al recinto teatral. “Por la amistad con Claudio y por la historia tan grande que este teatro tiene en mi vida, aquí estoy”, expresó.

El famoso felicitó a la producción y a todo el equipo que forma parte de la puesta en escena, actualmente incluida en la temporada 2025. “Seguramente esta obra pasará a la historia de este teatro y del teatro en México. Gracias por estar aquí, gracias a tu compañía y que sean mil representaciones”, añadió.

Al finalizar su participación, Miguel Bosé se retiró rápidamente del escenario y se dirigió a su vehículo, sin detenerse a atender a la prensa ni a interactuar con el público, mostrándose visiblemente cansado tras el evento.

El intérprete de “Amante bandido” tiene programado su reencuentro con el público mexicano los próximos 15 y 16 de mayo en el Auditorio Nacional.