Miguel llama a valorar lo mexa

“¿Qué ven en nosotros que nosotros no somos capaces de ver?”, se cuestiona Miguel Rodarte al hablar de cómo la producción de contenido mexicano (cintas y series) ha sido históricamente menospreciado, no en el extranjero, sino por los propios mexicanos que dudan de que algo nacional pueda cumplir con los estándares de calidad más exigentes.

Rodarte ha sido uno de los actores que ha empujado para colocar producciones mexicanas en plataformas internacionales, como Las Azules, que es dirigida por Fernando Rovzar para Apple TV y recientemente estrenó su segunda temporada. Recuerda que, en 2002, cuando inició su carrera con El Tigre de Santa Julia el entorno era diferente. “La audiencia no estaba acostumbrada a ver productos de calidad en las pantallas, en su propio idioma, con la propia idiosincrasia y humor, venía mucho la del extranjero, eso ha evolucionado enormemente, ya hay cientos de películas mexicanas que han sido sumamente taquilleras aquí en México”, dice.

Rodarte considera que industria y espectadores saben hoy que lo mexicano puede competir con mucha holgura con mega producciones de manufactura hollywoodense, para muestra cita el que Apple TV, plataforma conocida por tener un catálogo limitado, pero con altos estándares de calidad, incluya en su oferta una serie como la de Fernando Rovzar. “El que una plataforma como Apple TV también pida que se hable de lo mexicano, es porque realmente hay un valor, que quizá nosotros estamos redescubriendo, y que hemos sido incapaces de ver”, afirma.

Adiós al malinchismo

“Esta visión de nosotros mismos, de que no somos suficientes, o de que lo que es mexicano está mal hecho ya tenemos que romperla. El mundial nos comprobó que el extranjero tiene una fascinación por nosotros, deberíamos voltear a vernos y decir: ¿qué ven en nosotros que nosotros no vemos?”, señala.

“Creernos que somos una potencia mundial en cuanto a generación, no solamente de contenido y entretenimiento, sino en deportes, cultura, comida, música, podemos ser verdaderos líderes mundiales, el mundo está poniendo la mirada en nosotros en esas áreas y eso tiene mucho mérito, y es hora de que nosotros también nos demos ese valor”, complementa.

Para ello el cine y televisión mexicanos deben valerse de proyectos como La captura de Chava Cartas, o Las Azules, serie con la que su director, asegura, buscó cumplir con altos estándares, desde la creación de la historia, dejando un tanto de lado el relato oficial y haciendo una verdadera investigación sobre la masacre de 1971, tema central de la entrega. “La responsabilidad es grande porque es una herida, por eso nos asesoramos con literatura. No la oficial; la de cronistas, reporteros y escritores, hablar con gente que estuvo ahí, con personas que perdieron a gente para entender la pérdida”, dice Rovzar.