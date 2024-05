Miguel Martínez, actor conocido por su participación en producciones infantiles como Misión S.O.S y Alegrijes y Rebujos, se sumó a la lista de celebridades que han sido víctimas de la delincuencia.

A través de su perfil en Instagram, el también cantante denunció que fue robado en una zona exclusiva de la Ciudad de México mientras disfrutaba de una velada en un lujoso restaurante ubicado en Polanco. El famoso compartió con sus seguidores que le sustrajeron varias pertenencias de valor, sin entrar en detalles sobre cuáles fueron.

Visiblemente preocupado, relató que la noche del 2 abril se encontraba en el establecimiento gastronómico conocido como Salvaje. “Vine a un lugarcito aquí en Polanco, que la verdad está muy bonito. Me la pasé muy bien, pero pues dejé mi coche en el ‘valet parking’ y me robaron”, mencionó.

Según su relato, antes de ingresar al restaurante, reportó los objetos que estaban a simple vista. Sin embargo, durante su estancia, recordó la presencia de ellos y decidió verificar su automóvil, pero lamentablemente ya no estaban allí. “Me da mucha tristeza, pero esto es simplemente para platicarles y para que ustedes tengan cuidado y eviten dejar su coche en el ‘valet’ de Salvaje porque pues ahí fue donde me robaron”, añadió.

Además, Martínez explicó que, a pesar de haber preguntado por la persona responsable de su servicio de valet parking, no obtuvo información al respecto. Aunque el trato fue amable, no se brindó una solución satisfactoria. Asimismo, aclaró que sus comentarios no iban dirigidos contra el establecimiento, ya que es sabido que el valet es contratado externamente.

Manifestó su desilusión ante la falta de ayuda por parte de cualquier individuo y su escepticismo respecto a la posibilidad de que se haga justicia: “No habrá justicia. Sabemos cómo son estas cosas. Quieren pruebas todo el tiempo de las cosas que estaban, pero ellos lo saben”.

Además, advirtió a sus seguidores sobre la importancia de ser precavidos al dejar sus autos en servicios de valet, pues no es la primera vez que enfrenta esta situación. Hasta la tarde de este viernes, Martínez no ha proporcionado una actualización sobre el caso.