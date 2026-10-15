Miguel Rodarte se despide de RJ Mitte

La muerte de RJ Mitte, que durante cinco temporadas interpretó Walter White Jr. en Breaking bad, no solo dejó un profundo dolor en Hollywood, también en el actor mexicano Miguel Rodarte, quien sostuvo una estrecha amistad con él.

Tras confirmase que Mitte se quitó la vida este pasado lunes, Rodarte hizo uso de sus redes sociales para compartir un mensaje de despedida. “No hay palabras para expresar la tristeza que siento al saber que un alma tan hermosa y extraordinaria ha dejado esta tierra”, escribió al inicio de su publicación.

El famoso aseguró que su amigo hizo del mundo un lugar mejor tan solo con su existencia, además de su trabajo como activista a favor de los derechos de las personas con discapacidad.

Resalta sus cualidades

“RJ hizo del mundo un lugar mejor solo con estar en él. Como actor, orador motivacional, y a través de muchas fundaciones y el Instituto Mitte, inspiró a la gente, abrió puertas y cambió vidas. Ciertamente él cambió el mío”, expresó.

Una de las partes más emotivas del mensaje fue cuando Rodarte describió a RJ como un superhéroe de carne y hueso, pues estaba convencido de que tenía todas las virtudes que estos personajes suelen demostrar en las películas. “Siempre pensé en RJ como un superhéroe. Mi superhéroe. Para mí, él ya encarnó todo lo que un superhéroe debería ser: coraje, compasión, resistencia y un corazón extraordinario”, escribió.

El actor también dedicó unas palabras a la familia de Mitte, en especial a su madre, Dyna, a quien le expresó su solidaridad y apoyo en este difícil momento.