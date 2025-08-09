Miguel Sabido es Doctor de Doctores

El escritor, dramaturgo, productor y director Miguel Sabido fue investido como Doctor de Doctores por el Claustro Doctoral Honoris Causa, una de sus más altas distinciones, descrita en el comunicado de prensa oficial como un “reconocimiento que esta confraternidad internacional le otorga por su invaluable trayectoria cultural en bien de la humanidad”.

Sabido (Ciudad de México, 1937) ocupa un papel central en las artes escénicas y la comunicación social de México. “Su obra se caracteriza por una profunda conexión con las raíces culturales mexicanas, su habilidad para mezclar arte y pedagogía, y su compromiso con el cambio social a través de los medios de comunicación”, se lee en el comunicado.

El escritor es sobrino de Rodolfo Usigli y se forma con figuras como Luisa Josefina Hernández y Emilio Carballido; parte de la generación conocida por tener como lema “El director creador de su propio espectáculo” y autor de telenovelas que produjo Ernesto Alonso, como La tormenta y La Constitución, en la que actuó María Félix.

Además, ha ganado un centenar de premios, entre los que destacan la Medalla de Oro de Bellas Artes, el Premio Nacional de Comunicación, la Presea del Cervantino y Earth Saver de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En noviembre de 2022 se lanzó el Museo Miguel Sabido. Los trabajos y los días (museomiguelsabido.org), sitio web en el que se puede consultar el material audiovisual que conforma su legado.