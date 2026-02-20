Mijares apadrina Mentiras, el musical

Mentiras, el musical ha cumplido 17 años, con Mijares como padrino y con un público fiel que lo ha convertido en un suceso cuando trascendió a las plataformas digitales y a un espectáculo, y uno de sus productores aseguró que es muy posible que venga más. “Mentiras es un fenómeno muy raro en el teatro mexicano pero también en el mundial, este es el musical número uno en español, y en el ‘ranking’ de musicales estamos en el número 13 a nivel mundial, eso para cualquier productor es motivo de alegría”, dijo el productor Óscar Carnicero.

Carnicero, socio de Alejandro Gou y José Manuel López Velarde, explicó que Mentiras se está convirtiendo en parte de la cultura popular y gracias a su llegada a otros medios, está atrayendo a nuevos públicos al teatro. “Ahora estamos trabajando en algo, que posiblemente se lleve a cabo en septiembre, con una fecha en la Ciudad de México, será más grande que ‘Mentiras All Stars’, será una expansión del multiverso del musical con muchas estrellas”, compartió Óscar Carnicero.

El juntar al elenco original (Natalia Sosa, Mónica Huarte, Mariana Treviño y Pía Aun) es algo poco probable, según explicó el productor, ya que las agendas de todas están complicadas y la estrella de Club de Cuervos radica en Estados Unidos.

El año pasado se grabó un disco con la música de Mentiras, más unos bonus track, con las mejores voces del elenco, el cual podría ser lanzado antes de que termine el primer semestre de 2026, señaló Óscar Carnicero.

Un padrino de lujo

Para esa noche de celebración, Mentiras, el musical tuvo como padrino a uno de los intérpretes más destacados del pop en español, Manuel Mijares, quien no paro de aplaudir y de sonreír cuando se hacía una referencia sobre su carrera o las canciones que hizo éxito. “Es un honor pisar este escenario que nos ha llenado con tanta magia, diecisiete años se dicen fácil, pero deben de ser más de mil representaciones. Lo que esta obra te da es transportarte totalmente a los 80, que fue una década que venía de otra donde las canciones eran en inglés, había muchas estaciones de radio con perfil en inglés, pero en los 80 se cambiaron a español, porque surgieron grandes estrellas que hasta hoy siguen brillando”, dijo Mijares.

También destacó qué las canciones que nacieron en los 80 contaban con letras y con arreglos tan bien hechos, que hasta el día de hoy se siguen escuchando, luego dijo bromeando. “Lo que me dio mucho gusto es que yo creía que la obra iba a terminar con el tema ‘Toda la vida’, de Emmanuel, pero por primera vez acabé yo”, expresó Mijares.