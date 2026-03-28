Mijares conquista al estilo sinfónico

Manuel Mijares demostró que es uno de los intérpretes más completos de México, cuando la noche de este jueves ofreció un concierto sinfónico en el Auditorio Nacional, en el cual no solo cantó temas pop, también se arriesgó con géneros como la trova y la ópera, pero imprimiendo su estilo y peculiar voz.

La obertura estuvo compuesta por fragmentos de “No se murió el amor”, “Para amarnos más”, “Bella”, por mencionar algunas, las cuales tomaron fuerza debido a los arreglos orquestales. La voz de Manuel Mijares comenzó a escucharse por el recinto, pero fue unos segundos después que surgió a la mitad de la plataforma gracias a un elevador, luciendo un elegante smoking negro y a ritmo de “Si me enamoró”, dio inicio este concierto sinfónico, el cual fue grabado en video.

Se sienten cobijados

“Gracias, son muy amables. Estamos por cumplir los 10 años de que hicimos este sinfónico en Bellas Artes y decidimos iniciar una gira con este concepto, que hoy llenó el Auditorio Nacional. Es muy importante su apoyo para mí, en enero cumplimos 40 años de carrera gracias a ustedes, por eso espero que disfruten este concierto”, dijo el cantante antes de continuar con el repertorio programado.

“No se murió el amor” y “Corazón salvaje” fueron los temas que siguieron antes de que Mijares demostrara lo bien cuidada que tiene su voz, porque acompañado de los 10 coristas cantó a capela “Nube azul”.

Después de esto vino un medley de sus grandes éxitos, como “Poco a poco”, “Tan solo”, “Me acordaré de ti”, “Siempre” y “Que nada nos separe”, canciones que las 10 mil personas presentes identificaron de inmediato y cantaron a la par que él. “Como saben, llevamos diez años en el Two’r Amigos, algo que disfruto mucho porque es una amistad que nació en los ochenta cuando ese gran artista me invitó a cantar con él, por eso siempre incluyo uno de sus temas en mis conciertos”, explicó Mijares antes de interpretar “Al final”, éxito de Emmanuel.