Mijares no volvería con Lucero

Sonriente y con buen humor, el cantante Manuel Mijares aclaró que a pesar del deseo de la gente y las muestras de cariño que él y Lucero tienen en el escenario, no han retomado su relación de pareja.

“Nos queremos mucho, pero creo que así estamos bien (divorciados), yo ni me he atrevido a preguntarle cómo está su tema (en lo sentimental), es cosa de ella, cuando nos vemos para cantar no se toca el tema, yo la veo a ella muy contenta, tranquila, es como una pirinola en el escenario, no para”, dijo Mijares.

Es que desde que Lucero anunció el fin de su noviazgo con el empresario Michel Kuri hace un mes, los fans de la intérprete de “Electricidad” comenzaron a especular que Mijares tuvo que ver en la ruptura, algo que se intensificó cuando Lucero le dio un beso su exmarido en una de sus presentaciones de la gira Hasta que se Nos Hizo. “Ella al menos por la parte del trabajo está muy contenta, yo sí la veo tranquila y además está muy pegada a Lucerito, se va al teatro con ella”, declaró.

Incluso su hija Lucero Mijares ha dicho que sería raro verlos juntos, porque llevan una década separados, algo con lo que estuvo de acuerdo su padre y aseguró una vez más que así están bien. Estas declaraciones las realizó durante su paso por la alfombra roja del musical Mamma Mia!, el cual celebró cien representaciones en el Teatro de los Insurgentes, donde él y Daniela Romo fueron padrinos de develación de placa.

Al finalizar la función ambos cantantes subieron al escenario, pero justo cuando estaban frente la compañía, que está encabezada por la actriz Lisset; Daniela Romo se arrodilló ante los actores que la componen, como una forma de mostrarles respeto y reconocimiento por su trabajo; pero desconcertó a Mijares que al no esperar este gesto, no sabía qué hacer.

“Hemos pasado momentos difíciles, la pandemia fue uno de ellos, pero esto (el teatro) ha tenido la posibilidad de vivir, de renacer y traer luz y alegría, vibraciones hermosas para que todos podamos ser felices, con música de antes que es música de siempre”, expreso Daniela Romo, quien además es también productora de este musical.

Después de la intervención de Daniela, Manuel Mijares explicó que esa era la historia de su vida, que nunca lo dejan hablar, primero Emmanuel, luego Lucero y ahora ella, pero aún así dijo que a pesar de no ser gente de teatro, era un honor estar sobre un escenario como el del Insurgentes y antes grandes artistas.

En esta ocasión se esperaba que el cantante Miguel Bosé también estuviera presente como padrino, pero el productor Claudio Carrera explicó que debido a que enfermó de gripa no pudo estar presente, aún así se mencionó su nombre junto al de Daniela Romo y Mijares durante la lectura de la placa.