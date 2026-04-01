Miky Huidobro ahora es solista

Miky Huidobro, de Molotov, se presentó en el Tecate Pa’l Norte e, instigador, como suele ser, bromeó a la hora de invitar a los asistentes a presenciar su show; sarcástico dijo que, quienes lo vieran tocar, obtendrían una cantidad de dinero patrocinada por el “PRIAN”, supuesta alianza política con la que ha sido asociado, por mostrar animadversión a la administración de la 4T.

“El Gentleman del Rock” fue uno de los artistas que tocó durante el segundo día del Pa’l Norte. A diferencia de lo que sucedió con su actuación con Molotov —en un show acústico—, el bajista presentó su proyecto solista, en el que cuenta únicamente con el soporte de Silvana Vega, su baterista.

Irreverente

Momentos antes de subir al escenario Fusión, Miky invitó a los asistentes al festival a verlo tocar y, sin dejar pasar la oportunidad, hizo referencia a las críticas a la que se ha enfrentado por sus dichos acerca de la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como de la administración actual, ya que estos señalamientos han provocado que, quienes no comparten su postura, afirmen que es un aliado de los partidos políticos de oposición.

“¿Qué pasó, banda?, les habla Miky Huidobro, ‘El Gentleman del Rock’, los espero en el escenario Fusión, 3:35 (p.m.), va haber 100 pesos a quien le caiga y estamos patrocinados por el ‘PRIAN’. Recuerden, amigos, por el ‘PRIAN’”, dice en el video.

El bajista interpretó 12 temas, entre estos varios que forman parte de su nuevo álbum solista, como “Changa su madre”, “Ecoloco”, “Gentleman del rock” y “Misa negra”.