Mil soles espléndidos de Khaled Hosseini narra la historia de Mariam y Laila, dos mujeres afganas que, a pesar de sus diferencias, desarrollan un vínculo indestructible mientras sufren las terribles consecuencias de la guerra y el régimen talibán en Afganistán.

Mariam, una joven forzada a casarse con un zapatero mayor, se ve obligada a compartir su hogar con Laila cuando esta queda huérfana y es acogida por su esposo, creando una relación que se convierte en una profunda hermandad.

Juntas, enfrentan el abuso de su marido y las adversidades de la sociedad afgana, hasta que un acto de sacrificio de Mariam permite a Laila y a su amor, Tariq, escapar y reconstruir sus vidas.

¿De qué trata?

La novela comienza cuando Mariam tiene cinco años. Ella vive junto a su madre, a la que llama Nana, en un kolba a las afueras de Herat, Afganistán. Su padre, Jalil, es un conocido hombre de negocios de Herat que posee numerosos bienes, entre ellos el cine de la cuidad. Jalil no vive con ellas. La madre de Mariam trabajaba de criada en la casa de Jalil.

Él y la madre de Mariam tuvieron una aventura amorosa y cuando ella quedó embarazada fue despedida de la casa. Jalil estaba casado con tres mujeres y no quería casarse con la madre de Mariam porque todo lo que sucedió fue mal visto por la sociedad. Puesto a que Jalil iba a tener un ser de su propia sangre junto con la criada de su casa, decidió mandar a construir un kolba para Mariam y su madre en un sitio aislado y así poder tener un sitio en donde vivir las dos solas.

Jalil iba a ver a Mariam una vez a la semana y a pesar de las críticas negativas que le decía la madre de Mariam a la niña sobre su padre, ella le tenía aprecio. Para el día del cumpleaños de Mariam, Jalil le prometió a la niña que la llevaría a ver una película a su cine. Sin embargo, su padre no apareció ese día y ella decidió ir a Herat a buscarlo.

Tras estar varios días esperando a su padre sin éxito en la puerta de su casa, Mariam fue devuelta por el chófer de Jalil al kolba. Al llegar a su casa, Mariam se encontró con la desgracia de que su madre se había ahorcado a causa de la tristeza profunda que sintió cuando la niña fue a buscar a su padre.

A causa de la muerte de Nana, Jalil mantuvo a Mariam unos días en su casa hasta que finalmente el padre le buscó un pretendiente con el que casarse y ser mantenida. Mariam se sintió traicionada por su padre por no permitirle quedarse en su casa.

Después de celebrarse el matrimonio forzado entre Mariam y Rashid, marcharon a Kabul para instalarse en la casa de su reciente marido. Rashid es un zapatero con éxito en Kabul, un hombre de avanzada edad cuyo físico no agrada a Mariam. Es una persona autoritaria que cree que debe gobernar sobre su esposa. Por esta razón, Mariam es sometida a abusos y órdenes tales como no poder salir sin él o llevar burka cuando salían a la calle. Mariam quedó embarazada de él pero no pudo concebir al niño ya que sufrió un aborto.

Tras este y varios abortos más, la relación con Rashid fue empeorando y los abusos y maltratos también. De aquí se desatan muchas más historias que seguramente te pondrán la piel de gallina.