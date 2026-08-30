Miles Caton, de la iglesia a la gran pantalla

Antes de conquistar las salas de cine, Miles Caton ya sabía lo que significaba estar frente a un público. Nacido en Brooklyn, Nueva York, el joven artista comenzó a cantar desde muy pequeño en ambientes de góspel y, con el paso de los años, convirtió la música en el primer gran capítulo de una carrera que ahora se extiende hacia Hollywood.

Caton comenzó a llamar la atención durante su adolescencia gracias a sus interpretaciones de clásicos del soul y el góspel. Una de sus actuaciones, cuando tenía apenas 12 años, llegó incluso al entorno del proyecto musical 4:44, de Jay-Z, lo que contribuyó a darle visibilidad más allá de los escenarios locales.

Su talento vocal también lo llevó a trabajar como cantante de apoyo de H.E.R. Cuando tenía 16 años, comenzó a participar en giras profesionales y tuvo la oportunidad de presentarse ante grandes audiencias. Aquella experiencia no sólo fortaleció su carrera musical, sino que también le dio las tablas necesarias para enfrentarse posteriormente a las cámaras.

Fama

El gran giro llegó con Sinners, dirigida por Ryan Coogler. Para Caton, la producción representó su debut cinematográfico y una oportunidad poco común: interpretar a Samuel “Sammie” Moore, un joven músico de blues cuya historia ocupa un lugar fundamental dentro de la película.

El papel aprovechó una de sus mayores fortalezas: la música. Caton no solo tuvo que actuar, sino también aprender y ejecutar guitarra para darle autenticidad a su personaje. Su experiencia como cantante fue determinante para construir a Sammie, un joven que busca encontrar su propia voz en un mundo marcado por la música, la violencia y las tensiones raciales de la época.

El estreno de Sinners en 2025 significó un punto de inflexión. La cinta recibió una amplia respuesta de la crítica y del público, mientras que Caton comenzó a recibir reconocimientos por su talento. Entre ellos destaca el Critics’ Choice Award como Mejor Intérprete Joven y una nominación al Bafta Rising Star.

Su recorrido resulta especialmente significativo porque el cine no fue su primer escenario. Caton llegó a Hollywood después de años de formación musical, actuaciones y giras. Esa experiencia terminó convirtiéndose en una ventaja frente a las cámaras y le permitió asumir un personaje para el que la música era parte esencial de su identidad.

Actualidad

Miles Caton representa a una nueva generación de artistas que no entiende de fronteras entre disciplinas. Cantante, músico y actor, el joven de Brooklyn ha convertido un debut cinematográfico de alto perfil en el punto de partida de una carrera que apenas comienza.

Después de Sinners, el desafío será confirmar que aquel impacto inicial no fue producto de la casualidad. Hollywood ya puso los reflectores sobre él; ahora Caton tiene la oportunidad de demostrar que está preparado para permanecer bajo ellos.

Próximos proyectos

Miles Caton está trabajando en nueva música, incluyendo un EP planeado para el verano, seguido por su regreso a la actuación.