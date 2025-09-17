Miles disfrutaron a La Arrolladora

El Zócalo de la Ciudad de México vivió la fiesta mexicana más grande del mundo, de mano de La Arrolladora Banda El Limón, que en punto de las 21:36 subió al escenario de la Plaza de la Constitución.

Como parte del festejo del 15 de septiembre que además es el primero dado por una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la agrupación deleitó a sus fans con varios de sus grandes éxitos.

La noche inició con “Traicionera”, misma que de inmediato puso a cantar a los asistentes, quienes ya lucían impacientes después de que el show abridor encabezado por Alejandra Ávalos finalizara a las 21:00 horas.

Sin mediar palabra, la agrupación continuó con “Confesión”, “El final de nuestra historia” y “Entre beso y beso”. Antes de comenzar “Y que quede claro”, Max Cervantes tomó el micrófono para agradecer a los fans y decir: “Qué noche tan mágica”.

lLa hora de que Claudia Sheinbaum saliera al balcón de Palacio Nacional se acercaba, aunque La Arrolladora no dejó con ganas a aquellos que se dieron cita en el Zócalo y prosiguieron con una seguidilla de canciones como “La otra cara de la moneda”, “De ti exclusivo”, “Ya te perdí la fe” y “¿Qué me vas a dar?”.