Miles visitaron “Relatos modernos”

La Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), informa que la exposición “Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander” concluirá su periodo de exhibición el 19 de julio de 2026 en el Museo de Arte Moderno (MAM), luego de recibir más de 310 mil visitantes, cifra que la coloca entre las muestras más visitadas del recinto.

Después de casi dos décadas sin exhibirse en el país, la colección volvió a encontrarse con el público mexicano con una respuesta extraordinaria, gracias al apoyo de la Fundación Banco Santander y los coleccionistas, confirmando el interés de las y los mexicanos por acceder a obras fundamentales de su patrimonio artístico.

Recorrido

Tras este éxito, la colección iniciará una itinerancia internacional que comenzará en Faro Santander, en España, en septiembre de 2026. Algunas de estas piezas se exhibirán en la Fundación Beyeler, en Basilea, Suiza, de enero a mayo de 2027, y posteriormente en el Museo Nacional de Noruega, de junio a noviembre del mismo año.

La colección regresará a México en 2028 para presentarse en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (Marco), uno de los principales recintos culturales del país. Con ello, las y los mexicanos volverán a tener acceso a este conjunto excepcional de obras, reafirmando el carácter temporal de su itinerancia internacional y el compromiso de acercar nuevamente este acervo al público nacional.

La presencia de la Colección Gelman Santander en el Marco será posible gracias a la colaboración entre sus propietarios, la Fundación Banco Santander y el Estado mexicano. Al respecto, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, señaló: “Desde el inicio buscamos poner al centro a México y a su público. La respuesta de más de 310 mil visitantes confirma el enorme interés por esta colección. Ahora representará al arte mexicano en algunos de los museos más importantes del mundo y, al concluir su primera etapa de la itinerancia internacional, regresará a México para presentarse en el Museo Marco de Monterrey, donde seguirá siendo disfrutada por las y los mexicanos”.

Institución

El Inbal fungirá como instancia exportadora y realizará las gestiones necesarias para la salida temporal de las obras, de conformidad con la Ley Aduanera. Como institución del Estado mexicano, garantizará que el proceso se lleve a cabo con estricto apego a la legislación vigente y contribuirá a asegurar el retorno de la colección a México en 2028, una vez concluido su recorrido internacional.

Cabe destacar que el Inbal ha participado en la salida temporal de monumentos artísticos y colecciones públicas y privadas para su exhibición en importantes museos internacionales, fortaleciendo la proyección del patrimonio artístico mexicano y los intercambios culturales de nuestro país.