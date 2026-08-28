Miley Cyrus despide a Dolly Parton

Miley Cyrus despidió con un emotivo mensaje a Dolly Parton, quien murió a los 80 años después de una breve batalla contra el cáncer. La cantante recordó la relación cercana que mantuvo con la leyenda del country y aseguró que algunos de sus momentos más importantes juntas permanecerán en la intimidad. “La sensación de perder a mi tía Dolly es algo que trasciende lo que resulta apropiado compartir. Nuestros momentos más sagrados fueron privados y allí permanecerán: tras bambalinas, más allá del glamour y en lo profundo de nuestros corazones”, escribió Cyrus en redes sociales.

Apego

La intérprete de “Flowers” explicó que, pese al dolor por la pérdida, sabe qué habría querido Parton para ella. “Lo que se es que Dolly querría que viviera este sentimiento, que compusiera una canción al respecto y que luego siguiera adelante con fortaleza”, expresó.

Después agregó una de las frases más emotivas de su despedida: “Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones giró en torno a la música y la metamorfosis”.

Además, expresó: “Siempre la amaré y querré que se sienta orgullosa de mí. Mi corazón se rompe por el mundo, así como por su familia y amigos, que la extrañarán profundamente. Compartimos el dolor de esta pérdida y la veremos reflejada en todas las cosas más hermosas”.

Relación

Parton era madrina de Cyrus y mantuvo durante décadas una estrecha relación con la familia de la cantante. El vínculo comenzó a través de Billy Ray Cyrus, padre de Miley, quien desde los años 90 mantuvo una amistad cercana con la estrella del country. Con el tiempo, Parton se convirtió también en una figura familiar para Miley.

La cercanía entre ambas incluso llegó a la televisión, cuando Cyrus protagonizaba la exitosa serie de Disney Channel Hannah Montana, Dolly Parton apareció como invitada interpretando a la tía de Miley Stewart, el personaje de la joven cantante.

Más allá de esa participación, ambas compartieron escenario y música en diferentes ocasiones, dejando claro que su relación no se limitaba a un vínculo familiar simbólico.

La admiración también fue mutua, Parton hablaba públicamente con cariño de Miley y respaldó su evolución artística mientras esta construía una identidad propia después de su etapa como estrella infantil.