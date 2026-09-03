Miley Cyrus elimina su apellido

Miley Cyrus confirmó un cambio de nombre artístico justo antes de anunciar su décimo álbum de estudio. La ganadora de tres premios Grammy pasará a llamarse simplemente Miley, según un comunicado difundido este 1 de septiembre con motivo del anuncio de su nueva producción musical.

La modificación ya se refleja en sus redes sociales. Su cuenta oficial de Instagram eliminó “Cyrus” tanto del nombre de usuario como de la descripción del perfil, mientras que una de sus publicaciones más recientes lleva como único pie de foto la palabra “Miley”.

Otros nombres

La artista, hija del cantante de música country, Billy Ray Cyrus, y de la manager de entretenimiento, Tish Cyrus, nació en 1992 con el nombre de Destiny Hope Cyrus. A lo largo de su carrera, también utilizó otros apelativos, como “Smiley”, un sobrenombre que recibió durante su infancia por su carácter alegre.

El comunicado difundido anunció de forma oficial Bass persuades, el décimo trabajo discográfico de la famosa, cuyo lanzamiento está previsto para el 18 de septiembre. Se trata de su primer disco con el sello Atlantic Records, después de su salida de Columbia Records.