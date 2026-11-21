Las campanas de boda comienzan a sonar para Miley Cyrus, ya que estaría a punto de llegar al altar por segunda vez. De acuerdo con información publicada por TMZ, la cantante estadounidense y su prometido, el músico Maxx Morando, unirán sus vidas este fin de semana.

Fuentes cercanas a la pareja adelantaron al medio estadounidense que se están preparando los últimos detalles; incluso, que la ceremonia tendría lugar al sur de California. Sin embargo, muchos detalles aún se desconocen.

La noticia llega casi un año después de que la intérprete de “Flowers” y el baterista hicieran público su compromiso. Fue en diciembre de 2025 cuando Miley sorprendió al aparecer en la alfombra roja de Avatar: fire and ash con un anillo de diamantes, lo que desató las especulaciones de una próxima boda.

Fue sorprendida

Días más tarde, fue la misma Cyrus quien confirmó el compromiso y contó que la propuesta de Morando la tomó por sorpresa. “No soy fácil de sorprender porque me encanta controlar cada situación, y me había rendido por completo; y les digo, me sorprendió muchísimo”, dijo en entrevista para el programa Good Morning America.

Sin embargo, muchos aseguran que ambos ya habían dado señales de que la boda estaba muy cerca. El pasado 16 de octubre, durante una presentación en el Hollywood Bowl, Miley invitó a su prometido a subir al escenario para acompañarla con la batería mientras interpretaba “Let’s get married”, lo que comenzó a desatar rumores.