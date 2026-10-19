Miley rinde homenaje a su madrina

Miley Cyrus protagonizó uno de los momentos más emotivos de su concierto en el Hollywood Bowl, donde recordó entre lágrimas a su madrina, la cantante Dolly Parton, fallecida en agosto de 2026 a causa de cáncer, la intérprete de “Flowers” dedicó unas palabras a la estrella de la música country antes de cantar uno de sus temas más emblemáticos, “Jolene”, en su honor.

Sentada en el escenario y frente al público que abarrotó el recinto, Miley confesó que podía sentir la presencia de Dolly a su lado, mientras su banda comenzaba a tocar los primeros acordes de la canción, la artista recordó que la única vez que había visto a su madrina actuar en vivo fue precisamente en el Hollywood Bowl, un lugar que ahora adquirió un significado especial para ella.

Amistad

“Dolly y yo somos eternas”, expresó Miley, quien también manifestó su deseo de reencontrarse algún día con la cantante. La emoción la venció cuando confesó cuánto la extrañaba, hasta romper en llanto ante los asistentes. Después de ese momento íntimo, reunió fuerzas para interpretar “Jolene” con la potencia de su voz, transformando la presentación en un tributo a la mujer que fue una figura fundamental en su vida.

Unidas

Entre los asistentes al concierto se encontraban Selena Gómez y Christina Aguilera, quienes disfrutaron el espectáculo. Cuando se anunció la muerte de Dolly Parton, Miley compartió un mensaje de despedida en redes sociales, donde dejó ver que la relación entre ambas iba mucho más allá de la música, la cantante de country era una presencia cercana desde su infancia y ocupaba un lugar especial en su familia.