Millie Bobby Brown explota contra fotógrafo

La recta final de Stranger Things ha llevado a su elenco a una intensa gira de promoción alrededor del mundo. En esta ocasión, los actores se reunieron en Londres para celebrar la esperada premier de la quinta y última temporada de la exitosa serie. Sin embargo, lo que debía ser una noche de celebración quedó marcado por un altercado que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Durante la alfombra roja, Millie Bobby Brown lucía un elegante vestido negro mientras posaba ante la prensa. Su semblante serio, parte de su estilo habitual en eventos formales, no fue del agrado de uno de los fotógrafos presentes, quien comenzó a levantar la voz para pedirle que “sonriera más”, “¿Sonreír? ¡Sonríe tú!”, la respuesta de Millie que se volvió viral.

Testigos aseguran que el fotógrafo insistió varias veces en que la actriz mostrara una sonrisa, presionándola de manera evidente. Molesta por la exigencia y cansada de lo que muchos fans han calificado como un comentario sexista, Millie Bobby Brown decidió no seguir posando.

Visiblemente incómoda, la actriz dejó de mirar a las cámaras y se dirigió directamente al fotógrafo con una frase que terminó encendiendo las redes sociales: “¿Sonreír? ¡Sonríe tú!”, dijo. Acto seguido, la joven estrella se dio la vuelta y abandonó la alfombra roja entre risas y aplausos de parte de su equipo. El momento quedó captado en video y rápidamente se viralizó, provocando miles de reacciones a favor de Millie.