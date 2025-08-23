Millie Bobby Brown ya es mamá

Un año después de haberse dado el sí en el altar, la actriz Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, hijo de Jon Bon Jovi, viven una nueva etapa en sus vidas: anunciaron que se convirtieron en padres por primera vez.

La protagonista de Enola Holmes compartió la noticia con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. En la publicación aparece una fotografía acompañada de un mensaje en el que le daban la bienvenida a su “dulce hija”. “Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad, tanto en paz como en tranquilidad”, se lee en el post. Asimismo, añadieron un texto con tono de cuento: “Y luego había 3: Amor, Millie y Jake Bongiovi”. Por el momento, no dieron más detalles sobre el nombre de la pequeña.

Relación

El cuento de hadas de la pareja comenzó en redes sociales, donde se conocieron y desarrollaron una amistad. Llevan cuatro años de romance; las primeras imágenes de ellos juntos se hicieron públicas en 2021 y se consolidaron oficialmente como pareja durante los Premios Bafta de 2022 en Londres.

Su relación ha sido firme y constante, y un año después de comprometerse, ahora celebran la llegada de su primera hija.