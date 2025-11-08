Millie Bobby y Harbour se dan un abrazo

Durante la alfombra roja mundial de Stranger things 5 en Los Ángeles, Netflix sorprendió a los fans con la proyección de los primeros cinco minutos del episodio inicial. La secuencia, cargada de nostalgia y terror, nos devuelve al año 1983, al momento en que Hawkins comenzó a perder su inocencia.

El adelanto, disponible ya en la cuenta de Youtube de Netflix, arranca en la versión retorcida del bosque de Hawkins dentro del Mundo del Revés. Allí, Will Byers aparece escondido en un refugio, con la mirada perdida y la respiración agitada. Un ruido extraño lo hace levantarse. Entre sombras, un Demogorgon emerge y lo persigue, Will corre, tropieza, dispara y trepa intentando escapar.

La criatura lo captura y lo arrastra hasta una estructura cubierta por lianas que palpitan como venas. De entre las sombras surge Vecna. Con voz grave, lo observa y murmura: “Tú y yo… vamos a hacer cosas maravillosas juntos”.

Esa escena no solo reabre el trauma original del niño perdido de Hawkins, sino que también deja claro que el final de la historia estará profundamente conectado con el inicio. Los hermanos Duffer advirtieron que esta entrega no perderá tiempo en presentaciones y que será mucho más obscura y ambiciosas que las pasadas. “Las temporadas anteriores solían empezar con calma, con la vida cotidiana de los chicos; esta vez no hay descanso. Inicia directamente en el caos”, explicó Ross Duffer durante una entrevista para Tudum, el sitio oficial de Netflix.

Trama

La quinta temporada se situará en otoño de 1987, cuando Hawkins enfrenta una cuarentena militar y un clima de paranoia. El gobierno busca a Eleven mientras el grupo intenta localizar a Vecna, que ha desaparecido del mapa. “Nada en Hawkins es normal ya. Es un estado policial donde la oscuridad lo vigila todo”, añadió Matt Duffer.

Una de las grandes promesas de esta temporada es que por fin se revelará el origen del Mundo del Revés. Los Duffer recuperaron un documento interno de 25 páginas que escribieron para Netflix durante la primera temporada, donde definieron su mitología completa.

Reencuentro

El estreno mundial, celebrado el 6 de noviembre en el Teatro Chino de Grauman, reunió al elenco completo. Millie Bobby Brown (Eleven) y David Harbour (Hopper) fueron los protagonistas del momento al llegar juntos, tomarse de la mano y abrazarse frente a las cámaras, mientras Netflix publicaba el video con el mensaje: “David Harbour y Millie Bobby Brown llegan juntos para el último estreno de ‘Stranger things’”.

El gesto no pasó desapercibido, especialmente después de que el Daily Mail reportara una disputa entre ambos. Según el medio, Brown presentó una denuncia por acoso antes del rodaje, aunque ni Netflix ni los actores han emitido declaraciones oficiales.

Pese a los rumores, en la alfombra roja reinó la emoción y la nostalgia: Winona Ryder, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Sadie Sink y Jamie Campbell Bower desfilaron ante miles de fanáticos que esperaron por horas para despedirse de una historia que marcó una generación.