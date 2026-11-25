Jessica Alba tendrá que desembolsar más de medio millón de dólares a su exmarido, Cash Warren, como parte de los acuerdos económicos que continúan pendientes tras el fin de su matrimonio, una historia de amor que comenzó hace más de 20 años en Hollywood y que terminó oficialmente en 2026.

Autoridades

Un tribunal de Los Ángeles ordenó a la actriz pagar 577 mil 481 dólares a Warren, como parte de un plan de reparto de beneficios relacionado con HonorBar Inc., empresa vinculada a Alba, la resolución fue emitida el pasado 20 de noviembre y establece que el productor podrá recibir el dinero en una sola exhibición o mediante una cuenta de retiro.

El monto deberá ajustarse de acuerdo con las ganancias o pérdidas de inversión acumuladas hasta que se realice el pago; de acuerdo con los documentos judiciales, esta cantidad será la última que Warren recibirá por concepto de beneficios relacionados con dicha compañía.

El nuevo desembolso se suma a los 3 millones de dólares que Jessica Alba acordó entregarle como parte de la distribución de los bienes de ambos, luego de poner fin a su matrimonio de 16 años.

Primer flechazo

La actriz y el productor se conocieron en 2004, durante el rodaje de Los 4 Fantásticos, película en la que Alba interpretó a Sue Storm y Warren trabajó como asistente del director Tim Story.

La relación comenzó lejos de los reflectores, pero con el paso del tiempo se consolidó. Cuatro años después de conocerse, la pareja decidió casarse en una ceremonia íntima en Los Ángeles, el 19 de mayo de 2008, poco antes del nacimiento de su primera hija.

Su familia creció con la llegada de Honor, en 2008; Haven, en 2011, y Hayes, en diciembre de 2017. Durante años, ambos compartieron momentos familiares y se mostraron como una de las parejas de Hollywood que había logrado mantener su relación lejos de los escándalos.