Mimeógrafo celebra XIII años

La revista Mimeógrafo M.C., dedicada a la divulgación de la literatura y el arte, celebrará sus trece años con un intenso programa que incluye presentaciones de libros, charlas, mesas de lectura y conciertos. “Con gran entusiasmo, la revista digital ‘Mimeógrafo’ se complace en invitarlos al festejo de su XIII aniversario de creación editorial, el cual se efectuará el próximo miércoles 1 de abril, a partir de las 4 de la tarde, en Candilejas Restaurantes”, detallaron los fundadores de la publicación.

Cartelera

Por medio de un cartel informaron que las actividades comenzarán a las 16:00 horas con el conversatorio “Aprender filosofía siendo mujer: experiencias estudiantiles y conciencia crítica”, en el que participarán Italia Serrano, Atzin Narváez y Zahñy Lecona, con la moderación de Alejandro Ramírez.

En tanto, las mesas de lectura estarán divididas en dos partes: la primera estará conformada por Rosy Vázquez, Kiara Fernández, Canario de la Cruz e Irving Arechar, y en la otra intervendrán Julio Solís, Tania Medina, Karla Gabriela Barajas y Marco Morales.

En el marco de esta fiesta se presentarán libros como Zompopo, chicatana, cizín y nucú y Chiapas: crónicas y remembranzas, de Antonio Cruz Coutiño, que contarán con los comentarios de Édgar Núñez Jiménez y Mario Alberto Castillo.

Otras obras que también se darán a conocer en este encuentro son Entonces, escribo, de Damaris Disner; Olimpo, de Marcelino Champo, y La fiesta del vacío, de Antonio Reyes Carrasco.

En la parte musical participarán artistas como Eddy Constantino, quien brindará un concierto de guitarra clásica; Guillermo Ruiz Long, con una presentación de jazz, mientras que la cantautora Sriodel será la encargada de cerrar las actividades.

Invitados especiales

“Nos dará mucho gusto que nos acompañen en este evento conmemorativo que se ha realizado como reconocimiento y gratitud a quienes impulsan el devenir de este proyecto”, externaron los organizadores.

Finalmente, resaltaron que en Mimeógrafo se puede encontrar un espacio libre de recreación y divulgación cultural, con artistas emergente y otros que cuentan con una larga o trayectoria.

“La revista ‘Mimeógrafo’ es un lugar de reconocimiento para quienes no han tenido la oportunidad de publicar sus creaciones o no han logrado conectar con el medio idóneo, debido a los procesos engorrosos de selección que, en algunos casos, ello representa, aunado a que el lector tiene la libertad de hacer de este medio una alternativa para ejercer su derecho a reflexionar, compartir y opinar, de sentirse motivado por unirse a esta red electrónica y hacer una comunidad de iguales”, expresaron.