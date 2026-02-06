Minería inicia etapa de transformación

“Como el gran proyecto cultural que es la FIL de Minería entramos a una etapa de transformación que representa una gran oportunidad”, afirmó de arranque la escritora y gestora cultural, Mercedes Alvarado, la nueva directora de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

El encuentro literario, que se llevará a cabo del 20 de febrero al 1 de marzo, emprende una nueva época con base en cuatro ejes transversales: renovación, digitalización, bibliodiversidad y fortalecimiento de la oferta cultural.

Alvarado asume la dirección de este encuentro que organiza la UNAM a través de la Facultad de Ingeniería y que llega a su 47 edición, tras 25 años de estar en manos de Fernando Macotela, y siendo, en los últimos años, cuestionada por ser la feria más costosa para los editores, lo que llevó incluso a que editoriales como el Fondo de Cultura Económica y Planeta dejarán de comprar espacios y se fueran a armar otra feria, muy acotada, en el Palacio Postal.

Sobre esa renovación que requiere la FIL Minería, Alvarado señaló que la gestión cultural es un asunto de entender qué necesitamos y tener una visión global; pero también en ese ejercicio de hacer cambios parten de la premisa de “qué estamos programando y cómo lo estamos programando”.

Cambios

Sobre si ha hecho ajustes al precio por metro cuadrado para los expositores, la directora señaló que desde hace dos años se han hecho ajustes, y aunque no dio los costos, dijo que ya no es la feria más costosa y la prueba está en que han vendido el 100 % de stands.

Si bien, la directora no dijo a cuánto asciende su presupuesto para esta primera edición de la feria que le toca coordinar y tampoco quiso hablar si ya estableció pláticas con las editoriales que dejaron Minería, sí reconoció que esta etapa de transformación parte de hacerse preguntas sobre qué pueden hacer mejor para responder a los nuevos tiempos y a las nuevas exigencias de los lectores, editores y del mundo editorial.

“La FIL se está preguntando qué podemos hacer mejor, cómo nos convertimos en una mejor experiencia para los lectores, para la gente, para los capitalinos, cómo hacemos para que la FIL sea más significativa y más vibrante. Que detone más preguntas, más experiencias, más ganas de leer, más maneras de experimentar la lectura”, señaló durante la conferencia de prensa en la que se dio a conocer que el programa tendrá cambios y agregados, y que supera las mil 200 actividades.

Ejes transversales

Dijo que, al hacerse estas preguntas, fijaron cuatro ejes transversales para esta edición y para las ediciones que vienen, pero también anunció tres nuevos ciclos literarios: uno dedicado a la literatura en lenguas indígenas, que coordinará la escritora Celerina Sánchez; el ciclo Encuentros tenderá puentes entre un gran lector y lectores en desarrollo, que este año tendrá este año como invitado a Gonzalo Celorio; y el ciclo Sesiones en Minería, que ha programado cinco conciertos con músicos como Iradia Noriega y Alex Mercado.

Además anunció la creación desde esta edición de dos nuevas secciones de la feria: el Ciclo de Narrativa Gráfica —que vincula a uno de cómic, que ya existe y que seguirá coordinando Bef— y la sección denominada Literatura para Infancias, con una oferta de más de 70 talleres dirigidos a infancias y juventudes.

Al enlistar los cuatro ejes, señaló que el primero tiene que ver con la renovación. “Vamos a tomar toda la tradición que tenemos. Ya estamos pensando en el medio siglo Entendemos la tradición, entendemos nuestro entorno, nuestros lenguajes, queremos renovarnos acerquémonos más a las infancias y a las juventudes”, indicó.