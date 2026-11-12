Minificcionistas se reúnen en Guatemala

Del 5 al 7 de noviembre se realizó en Guatemala el VI Encuentro de Minificción Centroamericana, un encuentro dedicado al diálogo, la exploración, la creación, la difusión y la consolidación de este género en la región. Las actividades se desarrollaron en el Centro Cultural de España en Guatemala (CCE), en la Ciudad de Guatemala, y en Antigua Guatemala, en la Casa del Río, el Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE) y el Centro Cultural de la Antigua Guatemala.

“El programa incluyó ponencias, conversatorios, lecturas colectivas, representaciones, presentaciones de libros y dos talleres de escritura. El primero, Laberinto mínimo: taller de escritura de micronovela, fue impartido por el investigador y escritor Rony Vásquez Guevara en la Casa del Río. El segundo, Taller de minicuento para principiantes, estuvo a cargo de la académica y escritora mexicana Laura Elisa Vizcaíno, y se realizó en el CFCE”, dijo Norma Yurié Ordóñez, integrante del Comité Organizador.

Escritores

En el encuentro participaron minificcionistas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y los países invitados: México y Perú, quienes compartieron experiencias, proyectos editoriales y reflexiones sobre el presente y el futuro de la minificción centroamericana. Entre las actividades destacaron los conversatorios sobre ciencia ficción y terror, la micronovela en Hispanoamérica, la presencia femenina en la minificción hondureña, la labor de quienes antologan el género y la difusión de la minificción en Centroamérica.

Durante el evento, la escritora chiapaneca Karla Barajas presentó Camino visceral, libro editado por la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. La presentación estuvo a cargo de Norma Yurié Ordóñez y José Zelaya. Barajas también participó en un conversatorio y en las lecturas colectivas del encuentro.

“Este evento es de vital importancia porque une los lazos que siempre han existido y que durante la pandemia acercaron a escritoras y escritores de diversas regiones para crear minificciones en colectivos como REM, Minificcionistas Mexicanas y Minificcionistas Pandémicos”, expresó Karla Barajas. “La minificción nos cohesionó y dio esperanza, a pesar de las circunstancias. Ha sido una dicha poder abrazar y conocer de manera presencial a quienes conocimos en pandemia, así como a quienes han trabajado arduamente desde sus respectivos países, por ejemplo dialogar con Kras Quintana con quien ya había platicado en una entrevista en Brevemente; con José Zelaya tuvimos la página de Microrrelatoshon; con Carmen, Norma Yurié, José y Rony, escribíamos microrrelatos una vez al mes, hacíamos conversatorios e incluso una antología; y Laura Elisa ha sido un referente para mí y para otras mujeres. Así mismo, fue una fortuna conocer a más escritores y escritoras dedicadas a la minificción ”, añadió.

La escritora también destacó la posibilidad de crear proyectos en conjunto y de conocer a Rony Vásquez Guevara, editor de Donde habitan las muñecas, publicado por Quarks Ediciones Digitales. Para Barajas, este tipo de encuentros fortalece la cooperación, el intercambio de ideas y los vínculos entre las comunidades literarias de la región. “El VI Encuentro continúa con una serie de encuentros iniciada en 2021. La primera edición se realizó de manera virtual; la segunda fue simultánea en varios países de la región; la tercera se llevó a cabo en Honduras; la cuarta en El Salvador; y la quinta en Costa Rica”.

Carmen Tocay, integrante del comité organizador, agradeció el apoyo de ADESCA, de la AECID Guatemala y de su directora, Eva Bañuelos, así como del Centro de Formación de la Cooperación Española y de su directora, Elena Diego, por facilitar los espacios para las actividades.