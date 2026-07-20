Miniseries de misterio, crimen y terror

En lo que respecta a historia que puedes empezar y terminar sin comprometerte con varias temporadas, las miniseries siguen siendo una de las mejores opciones del streaming. En apenas unos capítulos ofrecen tramas cerradas, personajes complejos y giros suficientes para mantener el interés hasta el final.

Los no elegidos (Netflix)

Netflix incorporó recientemente Los no elegidos (Unchosen), una miniserie protagonizada por Asa Butterfield, Molly Windsor y Fra Fee que explora cómo opera una comunidad religiosa aislada del resto del mundo.

La historia sigue a Rosie, una mujer criada bajo las estrictas reglas de The Fellowship of the Divine, un grupo donde la obediencia absoluta es la norma y cualquier cuestionamiento puede traer severos castigos. Su vida cambia cuando un misterioso fugitivo llega a la comunidad y comienza a mostrarle una realidad completamente distinta a la que conoce.

Aunque el culto retratado en la serie es ficticio, su creadora, Julie Gearey, reconoció que tomó inspiración de diversos grupos religiosos reales, entre ellos la comunidad cristiana Bruderhof, además de otras organizaciones que han sido señaladas por ejercer un fuerte control sobre la vida de sus integrantes. El resultado es un thriller que combina misterio, manipulación psicológica y una reflexión sobre la pérdida de identidad dentro de los sistemas de poder.

Love & death (Netflix)

Para quienes disfrutan las historias basadas en hechos reales, Love & death reconstruye uno de los casos criminales más mediáticos de Texas durante la década de 1980.

Elizabeth Olsen interpreta a Candy Montgomery, una ama de casa aparentemente común cuya vida cambia tras iniciar una relación extramarital con Allan Gore. Lo que comienza como un romance secreto termina convirtiéndose en un homicidio que dio la vuelta al país cuando Betty Gore, esposa de Allan, murió tras recibir decenas de hachazos.

La producción, escrita por David E. Kelley, no solo sigue la investigación y el juicio, sino que también explora la presión social, la vida suburbana y las contradicciones detrás de una mujer que terminó siendo declarada inocente al argumentar legítima defensa. Más que una serie sobre un asesinato plantea preguntas sobre la culpa, la violencia y la percepción pública de los casos judiciales.

La maldición de Widow’s Bay (Apple TV)

Apple TV Plus apostó por una propuesta diferente con esta producción que mezcla comedia, terror y misterio en un pequeño pueblo costero lleno de leyendas. La historia sigue a un alcalde escéptico que intenta transformar la isla en un atractivo destino turístico, pero pronto descubre que sus habitantes harán todo lo posible por impedir cualquier cambio porque están convencidos de que el lugar está maldito.

La serie juega con elementos clásicos del género, como fantasmas, posesiones y brujas marinas, sin renunciar a un humor que surge de sus extravagantes personajes. Esa combinación le permitió destacar entre los estrenos del año y obtener 19 nominaciones a los Premios Emmy, además de asegurar una segunda temporada antes incluso de concluir la primera.