Minnie West luchó contra la depresión

Hubo un tiempo, tras la muerte de su madre, que Minnie West asoció la palabra actuar con lo peor que le había pasado en la vida, y se propuso dejar los escenarios.

Luego del accidente que presenció en el que falleció Amparín Serrano, diseñadora gráfica mexicana famosa por crear la marca Distroller —de la que se desprende Virgencita Plis, diseño que caricaturizaba la imagen de la Virgen de Guadalupe y la marca Ksi meritos/Neonatos Babies— las autoridades, por protocolo, le pidieron que actuara lo que había visto aquel 12 de agosto de 2022.

La diseñadora y empresaria murió tras caer de un balcón. Así lo narró su hija Minnie en el podcast de Aislinn Derbez, La magia del caos, en 2023. Ese mismo año, la actriz de 31 años, quien ha actuado en películas como Me gusta, pero me asusta (2017) y la versión mexicana de La boda de mi mejor amigo (2019), recibió por redes sociales una invitación para integrarse a una comedia romántica que abordaría el tema de la salud mental.

Su personaje sería el de una chica diagnosticada con bipolaridad que está internada en una clínica psiquiátrica y una noche sale y conoce a un chico; al regresar, olvida su chamarra y en ella una receta de la clínica, por lo que él decide buscarla. Ahí es cuando se da cuenta de que está internada, por lo que hace de todo para entrar y, desde su perspectiva, salvarla. “Yo estoy diagnosticada con estrés postraumático, ansiedad, depresión y obviamente va más allá de las buenas intenciones y de frases motivacionales como ‘échale ganas’ el salir de eso. Justo el personaje masculino se va dando cuenta de esto último a lo largo de la historia”, dice Minnie, quien, como su padre David West (productor estadounidense), es propietaria de la productora Wetzer Films, junto a su expareja, Alejandro Speitzer. Así, Loco por ella, cinta dirigida por Rodrigo Nava, fue lo suficientemente poderosa para convencerla de regresar ante las cámaras.

“Estaba viviendo un luto, me interné en una clínica psiquiátrica tomando pastillas y mucha gente me dijo que para qué, que podía sola y solo era de echarle ganas. Y la película va mucho de que esto (de la salud mental), es algo clínico, igual que como cuando te duele la panza. Entonces, si puedo poner mi granito de arena y que otras personas tengan algo para tratar de manera diferente a quienes pasan por algo así, lo haré feliz”, dice sobre la película, que llega a salas el 17 de abril, día de su cumpleaños 32. “La comedia no está en las enfermedades mentales, sino en las situaciones. Quizá te ríes del personaje que tiene el trastorno de Tourette, que es alguien que de repente empieza a gritar, pero cuando él cuenta lo difícil que es vivir con eso, que lo señalan por ser diferente, ya no te ríes. Es justo ver las batallas del otro, que juzgar es terrible”, considera.

¿Qué sigue en tu carrera?

Estoy celebrando mis logros chiquitos, que es (por ejemplo) pararme de mi cama. No diré que fue fácil (hacer Loco por ella), había noches en que me entraban brotes psicóticos y era ver cómo hablarle al director y decirle que no iba a grabar al día siguiente. Por suerte, todo el elenco y el crew (equipo de producción) fueron súper empáticos, pacientes con mi situación.

Mi mamá nos dejó a mi hermana y a mí su empresa Distroller y yo quiero poner una tienda Distroller Vintage, que fue con lo que comenzó ella y que al final direccionó a niños, a los juguetes. Me tocó ser empresaria por accidente y quiero seguir ese legado de mi mamá. Ella tenía también una línea relacionada con la salud mental, como pastilleros. Quiero que esto se normalice, que se abra la conversación, de decir que no está mal medicarse, ir al psicólogo o psiquiatra.

¿Y en el cine o series?

Estoy con Beto Gómez (director) levantando una serie sobre algo que ocurrió en los 70, en esta onda de las vedettes de México. Se llama Cabaret 78, no es musical, pero la música definitivamente es un universo en él. Es algo cruda y tendrá el glamour de la época.