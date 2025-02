Minnie West quería contar una historia en la que se fusionara el suspenso psicológico con una reflexión sobre la salud mental, ese marco dio origen a la película Cerca de ti.

Antes de que su madre, la diseñadora Amparo Serrano, creadora de la marca Distroller, falleciera, en 2022, la famosa pudo concentrar este proyecto junto al director Beto Gómez y un elenco encabezado por Mauro Sánchez Navarro y al final, el filme, estrenado este 2025, se convirtió en un puente entre ella y el recuerdo de “Amparín”, como era conocida. “Mi mamá siempre me empujó, desde mi primera película, a abrir mi productora, a moverme, a hacer varias cosas al mismo tiempo. Estuvo en todo este proceso y pudo ver la película terminada. Ahora, tristemente, el fantasma para mí es ella”, comparte la actriz de 31 años.

El filme narra la historia de Diego, un arquitecto que, tras una pérdida, se muda a Akumal, Quintana Roo, con el fin de remodelar unas villas. Allí experimenta varios sucesos que alteran su realidad. Minnie interpreta a una mujer atrapada entre la vida y la muerte, un reflejo de su propia experiencia después de haber perdido a su madre. “El personaje se aferra a no irse, mientras que en mi vida es al revés: yo me aferro a que mi mamá no se vaya. Esta película me hizo creer más en que quienes amamos siguen cerca de nosotros”, explica a detalle la actriz y productora.

Para Mauro Sánchez Navarro, quien interpreta a Eric, el filme va más allá del terror psicológico, es una historia sobre vínculos fuertes y emociones humanas profundas. El actor mexicano da vida a un padre que lucha por conectar con su hijo, quien vive con una discapacidad. “Eric parece privilegiado, pero su mayor conflicto es que su hijo nunca lo ha llamado ‘papá’. Aunque le crea un mundo de magia y colores, no logra conectar con él. Quisiera que quienes tienen hijos o familiares en su situación se sientan vistos, porque solemos hablar de ellos, pero pocas veces de quienes los acompañan”, señala.