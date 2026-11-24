Andrey Zvyagintsev pasó de no poder sostener una cuchara a volver a colocarse detrás de una cámara, en ese, el lugar que sabe que le corresponde. El director ruso, quien visitó México para presentar Minotauro en el Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM), compartió que vivió una enfermedad que lo dejó prácticamente paralizado y esto lo llevó a cuestionarse su futuro. “No podía levantarme de la cama, ni moverme por mí mismo, ni comer. Me alimentaban las enfermeras y mi esposa”, contó.

El realizador de Leviatán y Sin amor explicó que padeció polineuropatía, una afección del sistema nervioso periférico, y que durante aquel periodo tuvo pensamientos suicidas. “Cuando poco a poco empiezas a recuperarte, comprendes que todavía puedes hacer cine, que sabes hacerlo y cómo hacerlo”, relató.

Esa certeza lo acompañó hasta el primer día de rodaje de Minotauro, realizado en Riga, Letonia, en septiembre de 2025. Fue entonces cuando comprendió que podía encontrar un hogar lejos de Rusia. “La patria es donde te sientes en casa. Y yo me siento en casa en mi trabajo. Si tienes algo que hacer entre manos, es una gran ayuda para dejar de sufrir porque estás en otro lugar, lejos de donde naciste”, explicó.

La responsabilidad de elegir

Su nueva película, ganadora del Gran Premio de Cannes 2026, sigue a Gleb, un empresario ruso que descubre la infidelidad de su esposa mientras recibe la orden de seleccionar a 14 trabajadores para enviarlos a la guerra contra Ucrania. Aunque el protagonista es presionado por las autoridades dice que eso no lo hace menos responsable. “Conozco a quienes vendieron su parte de una empresa a sus socios y se fueron del país. Claro que tenían un colchón económico, pero abandonaron lo que tenían para construir otra vida. Siempre existe una elección. Gleb también podía elegir”, señaló.

Aunque se define como un pesimista que ve el futuro con optimismo, desconfía, reconoce, de la esperanza. Para explicarlo, recurrió al mito de Pandora, esa caja que al abrirse dejó salir las desgracias y dejó encerrada únicamente la esperanza. “Si la esperanza estaba entre todas esas desgracias, ¿es realmente tan buena?”, reflexionó.

Minotauro ya está en cines bajo la distribución de Mubi.