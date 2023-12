Mira a través de la ventana del éxito

Ariana Godoy comenzó su carrera escribiendo en Wattpad, una plataforma para escritores independientes en la que se puede interactuar con comunidades de seguidores. Empezó redactando capítulos aislados, historias de amor, romances juveniles que actualmente son leídos por millones.

Hoy, Ariana ya es buscada por las grandes editoriales, y sus libros y sagas, pensados para jóvenes, han sido adaptados para producciones televisivas y próximamente para la pantalla grande.

En entrevista exclusiva con El Informador, Ariana Godoy comparte su experiencia de dar el salto de la página de internet al mundo editorial, su proceso de escritura, y lo que viene a futuro; todo, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara a donde llegó para presentar su saga Almas perdidas y para participar en un módulo de firmas.

Ariana, te iniciaste en Wattpad y te convertiste en un éxito de lectura, ¿este paso que diste de la plataforma a las editoriales te quitó libertad creativa?

No, la verdad es que siempre he sido muy afortunada, la editorial nunca me ha puesto limitaciones de nada. Siempre han creído en mí y en las historias que quiero decir. Siento, obviamente, un poco de presión porque ahora hay mucha gente esperando las historias, entonces no es lo mismo que esté esperando un lector o dos, a que estén esperando miles de personas; así que lo que hago es recordarme que estoy haciendo lo que me gusta, mantenerme fiel a mí misma.

¿Has cambiado el rumbo de alguna de tus historias tras leer los comentarios de tus seguidores?

Tomo muy en serio el feedback de mis lectores. Sobre todo al principio, cuando encontraban huecos en la trama. Yo les agradecía muchísimo, porque en Wattpad escribes por capítulo, y a veces se te van las cosas. Ellos tan bonitos... Me comentan “Ari, mira esto”. Yo aprovecho, lo cambio, lo arreglo. Wattpad ha sido una herramienta muy útil para mí como escritora, y la valoro muchísimo.

Tú primer éxito en la plataforma fue Mi amor de Wattpad (2011), ¿hay algo de autobiográfico en esa obra?

Hay un poquito… Un poquito de la época de Wattpad, de andar hablando con autores, pero solo el principio de la historia, todo lo demás es ficción.

En la nueva saga Almas perdidas, planteas un dilema interesante: para sobrevivir, hay que hacer daño a otros; además, retomas la figura de los vampiros. ¿Qué fue lo que te llevó a escribir esta saga?

Es una historia que yo escribí hace muchísimo tiempo, porque cuando empecé en Wattpad era cuando estaba la onda de los vampiros con Crepúsculo y Anne Rice. Andaba todo ese flow y yo empecé escribiendo una historia de vampiros; de hecho, esta fue la segunda historia que trabajé. Siempre quise contar mi propia versión… Y pensé ‘si yo escribiera de vampiros, ¿qué contaría diferente, qué haría diferente?’. Y esta historia de Almas perdidas fue el resultado de ese proceso.

Respecto a Sigue mi voz, esta obra será adaptada al cine, ¿sabes quiénes serán los protagonistas?

Todavía no podemos decir nada, pero paciencia.

¿Qué sientes de que una de tus obras vaya a ser llevada al cine?

Creo que voy a llorar. Voy a llorar en todo momento, desde que esté en la entrada del cine, hasta la función de estreno.

Cuando iniciaste en Wattpad, ¿llegaste a imaginar que pasaría esto?

No, para nada. Yo creo que nadie se lo espera. Nadie se imagina que algo tan bonito te pueda pasar después de trabajar tan duro.