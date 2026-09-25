Miradas cómplices reúne grandes artistas

La Galería de Arte del centro cultural Jaime de Sabines alberga la muestra Miradas cómplices, el arte a través del coleccionismo que esta conformada por los cuadros de tres colecciones particulares: El pan nuestro, Casa Tamarindos y Vázquez Ramos.

La exposición contiene obras de grandes artistas de talla internacional como Manuel Felguérez, Reynaldo Velázquez, Ramíro Jiménez Chacón, Gabriel Méndez García, Cindy_Rubra, Alberto Hernández Tonjol, Francisco Corzas, Graciela Iturbide, Flor Minor, Alejandra Castillo, Julio Antonio Torres Guzmán, Antonio Rangel y Gabriel Méndez García, entre otros.

Desde el arte

De acuerdo al maestro Roberto Ramos Maza, director de Patrimonio e Investigación Cultural del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, (Coneculta) enfatizó que estas colecciones fueron construidas desde Chiapas.

Afirmó que en ellas conviven distintas generaciones y lenguajes de la creación artística chiapaneca, junto con obras de artistas de trayectoria internacional y nacional.

Manifestó que más allá de proponer una historia lineal del arte, este encuentro permite reconocer como las obras dialogan entre sí y cómo una colección puede convertirse en una en una particular forma de mirar y conservar la memoria cultural.

“Cada obra incorporada a una colección forma parte de una nueva red de significados y, al mismo tiempo, de un archivo vivo de sensibilidades, momentos y experiencias. Desde Chiapas, estas colecciones muestran que el arte no permanece limitado por fronteras geográficas: las ideas circulan, las generaciones dialogan y las distintas formas de creación encuentran nuevos contextos para ser vistas e interpretadas”, dijo.

Finalmente agregó, “adquirir una pieza, apoyar su circulación o conservarla significa reconocer ese trabajo y contribuir a que los artistas puedan continuar desarrollando su práctica. Una comunidad artística no se construye únicamente desde quienes crean, sino también desde quienes acompañan, exhiben, conservan, difunden y hacen posible que las obras encuentren nuevos públicos”.

La exposición se exhibirá durante las siguientes semanas y será una oportunidad única para conocer piezas de grandes artistas de talla internacional.