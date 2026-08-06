Miranda Kerr revela rutina alimenticia

La top model australiana Miranda Kerr habló con detalle sobre su propia rutina nutricional, una que poco tiene que ver con los desayunos tradicionales o las tendencias de los jugos verdes.

Durante su participación en el podcast Let’s be honest with Kristin Cavallari, la exesposa de Orlando Bloom explicó que su desayuno habitual incluye carne de venado, bisonte, cordero o pavo, una elección que responde a motivos de salud y no a objetivos estéticos.

Miranda Kerr contó durante su participación en el podcast que evita alimentos considerados habituales en el desayuno, como los huevos. En su lugar, consume proteínas animales procedentes de especies que, según explicó, no forman parte de la producción masiva.

Después de llevar a sus hijos a la escuela, suele desayunar venado, bisonte, cordero o pavo. También señaló que cocina únicamente con aceite de coco o de aguacate y reserva el aceite de oliva para consumirlo en frío, por ejemplo, en ensaladas.

Antes de esa comida principal, la modelo de 43 años inicia el día con un pequeño ritual: toma un shot de jugo de noni, una infusión de hoja de malvavisco para favorecer el revestimiento intestinal, unas cucharadas de yogur de coco con miel local, un bocado de plátano y café con leche de coco endulzado con jarabe de maple.

Aseguró que no consume lácteos, trigo ni huevos. Tampoco come arroz ni pan, aunque sí permite que sus hijos coman pan de masa madre. Como fuente principal de carbohidratos prefiere verduras como calabaza, zanahoria y chirivía (conocida como zanahoria blanca).

También reveló que redujo el consumo de salmón debido a su preocupación por el contenido de mercurio y que dejó de comer sushi tras conocer los riesgos asociados a algunos parásitos presentes en pescado crudo. En cambio, dijo que come caviar de forma ocasional.