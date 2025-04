La conductora de TNT Sports México, Miroslava Montemayor, volvió a ser tendencia en redes sociales, no solo por su participación durante la cobertura de la Champions League, sino por su contundente respuesta a quienes la critican por su apariencia.

Todo comenzó cuando Montemayor publicó una fotografía en su cuenta de X acompañada de una referencia futbolera: “Así fueron los goles de Declan Rice al Real Madrid”. Sin embargo, lo que debió ser una publicación deportiva, rápidamente se llenó de comentarios fuera de lugar. Uno de sus seguidores le pidió que abriera una cuenta para adultos, y ella respondió con elegancia: “No ocupo, bb”.

Otros cuestionaron su preparación, insinuando que no sabía nada de deportes y que por eso “la corrieron de ESPN”. Montemayor no tardó en contestar. “De hecho soy ingeniera, no periodista y no me corrieron, hermana, ¿cómo crees?”, escribió.

Miros, originaria de Monterrey, ha demostrado tener una trayectoria sólida: estudió ingeniería química en la UANL, fue segundo lugar en Nuestra Belleza México 2012 y comenzó su carrera televisiva en TV Azteca Noreste, en 2014. En 2015 se integró a ESPN y desde 2021 forma parte del equipo de TNT Sports.

A pesar de las críticas, ella continúa consolidándose como una de las comentaristas deportivas más reconocidas y virales del momento.