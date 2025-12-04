Mirreyes vs Godínez lanza especial navideño

Parte del elenco de Mirreyes vs Godínez: un especial de Navidad se dio cita para celebrar el lanzamiento de esta nueva entrega que es una de las más queridas de los últimos tiempos, espacio en el que Diana Bovio se dio la oportunidad de hablar de su colega Pablo Lyle.

El actor, que participó en la primera entrega de este universo, está a punto de salir de prisión e incluso algunos productores, como Juan Osorio, ya han mencionado que tienen proyectos listos para él en cuanto pueda volver a trabajar.

En la alfombra roja del especial que se estrena este 5 de diciembre por Vix, Diana Bovio se refirió a los dichos del responsable de Amanecer, señalando que le parece lo más obvio, teniendo en cuenta la calidad actoral de Pablo.

“Se me hace lo más obvio del mundo que le tengan preparados ya proyectos. Yo lo adoro, lo extraño, le deseo todo el éxito y el amor ahora que esté libre y, pues sí, ansiosos de abrazarlo y de recibirlo. Yo, a través de amigos muy cercanos de él, sí le he mandado saludos, pero nada más, no he tenido contacto directo con él”, dijo la actriz.

Sobre la película, otra de las que forman el elenco principal, Michel Rodríguez, afirmó que la nueva entrega es, sobre todas las cosas, una guía de lo que no hay que hacer en las fiestas: “Yo digo que es una guía para lo que no se tiene que hacer en Navidad, pero véanla, estoy segura de que si no lo han hecho, lo van a hacer en algún momento”.