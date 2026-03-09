Misantropías llega al escenario

La Compañía Nacional de Teatro (CNT) estrenó Misantropías, comedia de Héctor Mendoza con la que se rinde homenaje al dramaturgo, director y catedrático que el pasado 29 de diciembre cumplió 15 años de haber fallecido.

Bajo la dirección de Luis de Tavira (Ciudad de México, 1948), quien fue alumno de Mendoza, Misantropías expone la historia de una compañía de teatro en riesgo de desaparecer por un conflicto legal con las autoridades.

Entre una cadena de humor y enredos se muestran los protagonistas: Alceste, director y líder de la compañía, que a su paso despierta el deseo, la admiración y es el alter ego de Juan/Molière, hombre en conflicto, atribulado, que hace una revisión de sí mismo y tiene como única confidente a Magdalena/Madeleine Béjart, su expareja herida.

Personajes, Alceste y Juan, que aparecen en dos planos, interpretados por Luis Rábago.

Tributo

En medio de esta trama, De Tavira, la CNT y Mendoza le rinden homenaje al teatro y al oficio, a la dramaturgia y la dirección. Misantropías no solo se centra en el sentido de la justicia, sino en la capacidad de poseer un sistema de valores, una visión congruente y fiel del mundo para responder al sistema.

Tampoco deja de lado las equivocaciones humanas, las debilidades y la necesidad de redimirse y ser vulnerable bajo el peso de los propios errores. La escenografía, que es de Jesús Hernández, juega con la composición de la imagen mediante espejos colgantes o que están colocados en los puntos ciegos de los actores. En el dispositivo se representan el teatro de Alceste y la habitación de Madeleine, los cuales son móviles y van y vienen conforme se desarrolla la historia.

Al final de la función de estreno (5 de marzo) tomó la palabra Aurora Cano, directora de la CNT, quien felicitó a todos los que hicieron posible la obra, y cedió la palabra a los hijos de Héctor Mendoza: Hernán y Rodrigo, que hablaron de cómo su padre quería ser recordado, primero, como un gran dramaturgo, luego como director y después como maestro, aunque es innegable el impacto que Mendoza tuvo en la formación de varias generaciones de artistas con su método de enseñanza. De Tavira agradeció al equipo y al público.

En la puesta en escena participan bailarines de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Inbal y músicos residentes de la CNT (música en vivo de Sebastián Espinosa Carrasco y Elvira Marzal); la dirección adjunta y la coreografía es de Antonio Salinas; en el elenco estable de la CNT están Luis Rábago y Arturo Beristáin, Octavia Popesku, Roldán Ramírez, Marissa Saavedra, Georgina Arriola Martínez y Estefanía Norato.