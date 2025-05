Los libros de Stephen King son una joya, pocos escritores son tan prolíficos como él. Cuando un filme o serie esta basado en sus historias es garantía de una buena y tenebrosa trama. Las adaptaciones de sus betseller han originado grandes clásicos como El resplandor y Cujo.

Dirigida por Rob Reiner, Misery se basa en la novela del mismo nombre. Cuenta la historia de Paul Sheldon, un escritor renombrado en la literatura romántica. Al sufrir un terrible accidente en medio de la nada, despierta en una extraña habitación al cuidado de Annie. Ella es fanática de Misery, personaje que Paul ha desarrollado en muchos de sus libros, pero decide matarla y dejarla de escribir.

Al ser una fanática obsesiva, no se conforma con eso y obliga a su ídolo a escribir un mejor final. Él rápidamente se da cuenta de los riesgos que tiene estando al cuidado de Annie y lo que ocurriría si no concede todos sus deseos.

Muchas veces se piensa que las adaptaciones que pasan de ser un libro a una película son malas porque le faltan o le sobran partes del libro. Pero en esta ocasión no fue así; Misery desarrolla muy bien ambos personajes y es digno de admirar como se mantiene la tensión con tan poco. Las secuelas que se montan en paralelo mantienen en incertidumbre al espectador. Este recurso se ha utilizado muy a menudo, pero pocas veces con tanta finura como en esta cinta.

La relación entre lo oscuro y lo luminoso es lo que te cautiva desde el principio. Las situaciones que los dos experimentan se incrementan hasta llegar al final del filme con algunas escenas brutales y sangrientas. Cómo la mayoría de las veces, King crea personajes con papeles bien llevados. El director construye una relación entre el protagonista y la antagonista que va más allá de víctima y victimario.

El legado de Misery

La película de 1990 es protagonizada por James Caan y Kathy Bates, quien se llevó el Óscar como mejor actriz por su papel, y es una de las pocas historias del maestro del terror que no tiene elementos sobrenaturales y que presenta una forma de terror más realista.

Sobre la novela, se sabe que Stephen King la escribió en los años 80, cuando estaba luchando contra una adicción a las drogas. La historia es una especie de analogía sobre su adicción, además de que se inspira también en lo que él experimentó cuando los fans comenzaron a criticar negativamente su novela The eyes of the dragon.

Misery es una novela mucho más real, donde se tocan temas como la depresión, la psicosis, la obsesión y la violencia. La película es una historia psicológica sobre lo que estamos dispuestos a hacer para sobrevivir cuando nos vemos atrapados en una situación imposible, y está llena de tensión que va aumentando con cada escena.