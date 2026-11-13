La chiapaneca Lupita Peña, originaria de Pijijiapan, se convirtió en la nueva Miss Gold México 2027, tras recibir la corona que la acredita como representante nacional de esta plataforma de belleza. Tras recibir la corona, Lupita celebró este importante logro y agradeció el respaldo de quienes la acompañaron durante el proceso, compartiendo con sus seguidores la emoción de comenzar este nuevo capítulo. Con la nueva corona sobre su cabeza, Lupita se prepara para asumir el reto de representar a México y llevar consigo el nombre de nuestro país a los próximos escenarios de belleza